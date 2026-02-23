新北綠議員初選3月23日登場 藍營預計3月啟動

民進黨今天完成直轄市議員初選民調執行順序，新北市預計在3月23日到29日間舉行，新莊、土樹三鶯與汐金萬三選區要進入初選。藍營部分，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，地方黨部還在等待中央選舉辦法，預計會在3月初開始，根據單純選區、初選選區與徵召選區等分三階段展開作業。

黃志雄指出，目前中央議員部分，相關青年加權等辦法，還需要中央後續規畫，目前第一階段預計會在3月初展開，對於單純選區的現任議員優先提名；其次則是需要初選的選區，應該會到4月底左右完成；最後則是原住民選區或是特殊的艱困選等，預計會在5月人選出爐。

黃志雄說，對於提名席次，可能會落在36席上下，「也有可能要再加」，但目前要等辦法確認，帶地方小組審核通過後，往中央提報核定。