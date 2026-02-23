快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

藍：3/11提新北宜蘭嘉市長人選後 啟動藍白整合

中央社／ 台北23日電

國民黨積極備戰2026縣市長選戰，組發會主委李哲華今天說，3月11日將針對新北、宜蘭、嘉義市等要進行藍白合作的縣市，提出國民黨的縣市長人選，後續再與民眾黨討論整合機制，共推最強人選。

2026九合一選舉

國民黨目前已提名立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、台東縣議長吳秀華參選台東縣長。

國民黨新北市長人選方面，在新北市長侯友宜積極協調下，已順利整合由台北市副市長李四川參戰；宜蘭縣則有立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德表態角逐，本週將進行電話民調決勝負；嘉義市方面，國民黨透過內部協調，最終決定由醫師翁壽良參戰。

民眾黨方面，日前已徵召黨主席黃國昌參選新北市長、前立委張啓楷參選嘉義市長、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。

李哲華今天受訪表示，預計3月11日針對新北、宜蘭、嘉義市等要進行藍白合作的縣市，提出國民黨縣市長參選人，後續會再與民眾黨整合，最後共推最強人選。

李哲華透露，他日前已與黃國昌、民眾黨秘書長周榆修等人討論，待藍白兩黨縣市長人選確定後，將透過藍白協商工作小組，討論相關整合機制，看實質上如何合作，產生最有勝算的人選。

國民黨 藍白合

延伸閱讀

藍營彰化縣長人選未定 爭取提名3人團拜同框都這樣說

民調明登場！宜蘭縣議長張勝德掃街造勢 立委吳宗憲訴求改變走新路

周刊爆料藍營台中「姐弟之爭」楊逼江妥協 楊瓊瓔駁斥要求下架

新北整合完成 國民黨：3月再與李四川討論提名事宜

相關新聞

民進黨高雄市議員初選在即 左楠區參選人黃偵琳爆酒駕肇事遭判2月

民進黨高雄市議員初選將自3月起展開，左營、楠梓區參選人黃偵琳，卻被踢爆酒駕上路，呼氣酒測值達每公升0.33毫克，被依公共...

曝國民黨3月第2周徵召李四川 黃國昌：合理預期藍掌握多數縣市

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天說，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，就是用最好...

藍北市議員提名席次曝 陳重文、應曉薇能否選？本周考紀會揭曉

2026選舉，民進黨今天完成直轄市議員初選民調執行順序，台北市將於3月9日至15日辦理初選民調。國民黨的相關提名期程也出...

台南藍營新春團拜、綠營站路口 謝龍介拋「幸福3好禮」迎戰陳亭妃

2026縣市首長選舉將在年底登場，六都仍是各政黨必爭之地，台南更是賴清德總統本命區，有輸不得壓力，民進黨將由立委陳亭妃對...

中市長選舉升溫？何欣純單挑江啟臣回答這3件事

民進黨提名台中市長參選人何欣純今天一連提出3項議題點名市長競爭對手、立法院副院長江啟臣回應，分別是立法院遷建、台美貿易協...

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

北市副市長李四川月底請辭，三月將投入新北市長選舉。今李四川赴議會新春團拜，李有感而發地說，北市議會這棟大樓是他當工地主任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。