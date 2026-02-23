藍：3/11提新北宜蘭嘉市長人選後 啟動藍白整合

國民黨積極備戰2026縣市長選戰，組發會主委李哲華今天說，3月11日將針對新北、宜蘭、嘉義市等要進行藍白合作的縣市，提出國民黨的縣市長人選，後續再與民眾黨討論整合機制，共推最強人選。

國民黨目前已提名立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、台東縣議長吳秀華參選台東縣長。

國民黨新北市長人選方面，在新北市長侯友宜積極協調下，已順利整合由台北市副市長李四川參戰；宜蘭縣則有立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德表態角逐，本週將進行電話民調決勝負；嘉義市方面，國民黨透過內部協調，最終決定由醫師翁壽良參戰。

民眾黨方面，日前已徵召黨主席黃國昌參選新北市長、前立委張啓楷參選嘉義市長、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。

李哲華今天受訪表示，預計3月11日針對新北、宜蘭、嘉義市等要進行藍白合作的縣市，提出國民黨縣市長參選人，後續會再與民眾黨整合，最後共推最強人選。

李哲華透露，他日前已與黃國昌、民眾黨秘書長周榆修等人討論，待藍白兩黨縣市長人選確定後，將透過藍白協商工作小組，討論相關整合機制，看實質上如何合作，產生最有勝算的人選。