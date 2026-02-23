藍北市議員提名席次曝 陳重文、應曉薇能否選？本周考紀會揭曉

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

2026選舉，民進黨今天完成直轄市議員初選民調執行順序，台北市將於3月9日至15日辦理初選民調。國民黨的相關提名期程也出爐，國民黨北市黨部主委戴錫欽今天受訪表示，國民黨北市黨團預定本周2月26日早上將召開市黨部會議，確認議員提名席次、時程。

目前初步評估，國民黨北市議員提名，預計提名區域議員31席、原住民議員兩席，總共33席，但還是要市黨部委員確認才會公告。

至於目前各區提名席次，戴錫欽表示，士林北投選區初步會提名五席、內湖南港選區提名五席、松信提名五席、中山大同三加一提名四席、中正萬華維持提名四席、大安文山維持提名八席。

戴表示，目前市黨部的規畫時程，約3月初就會公告、領表登記，會初步協調包括各區登記狀況，並且邀集現任、新人一起協調，未來若要初選、初選方式、期程、進行模式等，還有特定選區是否可能用內部協調、內參民調方式，確認提名人選。

媒體問，相較於民進黨3月上旬就要初選民調，國民黨期程是否較晚？對此，戴錫欽表示，民進黨目前所知有兩區不需要初選，其他四區與全國一起抽籤進行民調，國民黨與過去相比並沒有比較晚，都約在3月初、4月進行，不過因今年過年比較晚，黨部很快就會在本周開市黨部會議，過年前也都有跟有意登記的人談過，都有事先準備。

由於士林北投現任議員陳重文、中正萬華議員應曉薇身涉司法案件，媒體也問戴，後續是否會有相關提名規定？戴錫欽表示，本周除開市黨部委員會議，也會開考紀委員會議，未來公告、正式登記過程中，不管現任、或新人牽涉到黨紀問題，不管因司法判決或其他因素，都會依照黨紀規定處理。

戴說，這部分不管一審判決有罪或相關規定，只要抵觸黨紀，該停權就會停權，若因黨紀停權，就沒有辦法以國民黨名義代表參選。

