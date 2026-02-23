台南藍營新春團拜、綠營站路口 謝龍介拋「幸福3好禮」迎戰陳亭妃

2026縣市首長選舉將在年底登場，六都仍是各政黨必爭之地，台南更是賴清德總統本命區，有輸不得壓力，民進黨將由立委陳亭妃對上國民黨參選人、立委謝龍介，雙方第6度對決。南市議會國民黨團今開工日展現團結之勢，由謝龍介率黨團議員團拜；陳亭妃則是在路口向市民打招呼，展現親民之力。

新春開工面對年底即將迎來的台南市長大選，謝龍介今和國民黨團提出「幸福3好禮」，分別是0至15歲每月加碼5000元、婚育宅加碼至40%、生三胎社宅最優先，且租金可抵購屋金。謝龍介說，台灣生育率在全球排名倒數，許多年輕人敢愛不敢「婚」，更不敢生養，就怕養不起。

他提到，要解決少子化危機，幸福3好禮就是幸福方程式，相關財源可從立法院去年通過的財政收支劃分法支應，國民黨將把財源花在刀口上，投資孩子的未來，「馬年馬上幸福」，請市民11月28日用手中的選票，換快樂幸福的門票。

另外，謝龍介也呼籲中央，應正視關稅議題對產業與民生的壓力，賴清德總統與五院院長溝通是好的開始，但更應與在野黨主席建立對話機制，讓在野力量成為政府在對美關稅談判中的「超級隊友」，避免社會持續內耗與對立。

針對台南各區議員提名名單，謝龍介表示，24日將與黨中央開會後公告提名進度與時程，後續台南也會配合兩黨中央的「藍白合」基礎，做為提名基調，現階段與民眾黨台南市黨部主委顏耀星已接觸過3次，「有好的人才，不排除共同競選、全力輔選」。

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今早則站在東區林森路口，向上班、上學的市民打招呼，她認為，選舉不只是競爭，而是一次重新傾聽城市需求的機會，台南要前進，不能只靠口號，未來也會傾聽城市每個角落的需求，也盼透過這樣的行動，陪伴市民迎接新的開始。