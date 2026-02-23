影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

北市副市長李四川月底請辭，三月將投入新北市長選舉。今李四川赴議會新春團拜，李有感而發地說，北市議會這棟大樓是他當工地主任時完成的，人生有時候計畫趕不上變化，往後要怎麼走都隨緣，如果新北市要他服務，絕對全力以赴，推動新北的市政建設。

北市長蔣萬安今天率市府團隊赴議會新春團拜，副市長李四川、林奕華、張溫德等首長一同參與團拜。蔣萬安致詞時，笑稱李今天西裝更好看，要問一下去哪裡買，要跟李副好好學習；李四川則開玩笑說，原本只答應蔣萬安來一年，結果被騙變三年。

議長戴錫欽說，今天要珍惜李四川，上會期總預算通過時以為是合照最後一次，現在李四川2月底就要卸下北市府工作，預祝李四川在新的任務、新的工作期程，能邁向更遠、更高，為更多民眾服務，秉持雙北合作，為雙北市民創造更大福祉，並且希望明年可以與新北一起辦新春團拜。

另外，今天議會團拜，民眾黨議員陳宥丞也提到，過去他剛當議員初出茅廬，曾與副市長李四川在議題上不同意見擦槍走火，當時李四川推薦他去看一齣看政治上很好的劇，坦言學到很多，跟李四川學到「要競爭不要鬥爭」，直言李四川還是民眾黨很強的競爭對手，陳也送李四川斗方祝福「事業有成」、橘子祝福大吉大利。

蔣萬安今天團拜，除感謝議長戴錫欽、議會議員，更提到每次來議會，都覺得議長戴錫欽的西裝比他的好看很多，不過今天發現「李副的西裝比我的更好看，等一下要問李副，西裝要去哪裡買嗎？」他都只有素色西裝，不是藍色就是灰色，是徹徹底底的摩羯直男，所以要跟議長、李副好好學習。

李四川表示，他這件西裝已穿五年，太太告訴他過年不能穿沒有洗過的西裝，所以這件西裝過年前還洗好、燙好，還是自己燙，早忘了五年前去哪裡買，是走到哪裡感覺還不錯零碼就會買，不過他怎麼穿，還是比不上市長更英俊、不會比議長更帥氣。

李四川也表示，他回來台北市這三年來，跟市府、議會有相當多感情，尤其議會大樓是他當工地主任時完成，每次都跟議長說後面那些樹，是在民國79年時每個議員種的樹，才有現在的松高路路樹，這就是「前人種樹、後人乘涼」。

李四川也開玩笑提到，回市府的這三年來，他一開始原本只有答應市長蔣萬安一年，變一年半，結果騙他加倍變成三年，現在問西裝哪裡買？李也跟蔣萬安開玩笑說「都不買西裝給我，都只有他自己漂漂亮亮，我都沒有漂漂亮亮。」