影／開工即開戰！綠營南投公職黨內登記開跑 發豪語喊出「紅不讓」

農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，展開縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等提名領表與登記程序，且陸續有人領表登記，黨部主委陳玉鈴說，登記至26日止，有信心年底選舉開紅盤盼「紅不讓」。

縣黨部指出，今開跑的提名領表與登記程序，主要是第四類縣議員、鄉鎮市長，及第五類鄉鎮市民代表與村里長，登記參選議員與鄉鎮市長須繳交登記費及保證金各新台幣10萬元，共20萬元；鄉鎮市民代表及村里長各5000元，共1萬元。

其中縣議員提名席次已確定，第一選區（南投市、名間）提名5人，第二選區（草屯、中寮）提名4人，第五選區（埔里、國姓、仁愛）提名3人，另5個選區各提名1人；其他項目採開放登記提名，均於南投市玉井街縣黨部受理，至26日。

而民進黨南投縣黨部今天陸續有人上門領表，甚至當場填寫並繳交費用完成登記，該黨部主委陳玉鈴同樣完成登記，繼續挑戰第四選區（竹山、鹿谷）議員，她也率已完成登記的竹山、草屯等選區鎮代參選人高呼「加油」、「紅不讓」等口號。