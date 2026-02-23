快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

影／開工即開戰！綠營南投公職黨內登記開跑 發豪語喊出「紅不讓」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，黨部今上午開門後陸續有人領表登記。記者賴香珊／攝影
農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，黨部今上午開門後陸續有人領表登記。記者賴香珊／攝影

農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，展開縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等提名領表與登記程序，且陸續有人領表登記，黨部主委陳玉鈴說，登記至26日止，有信心年底選舉開紅盤盼「紅不讓」。

2026九合一選舉

縣黨部指出，今開跑的提名領表與登記程序，主要是第四類縣議員、鄉鎮市長，及第五類鄉鎮市民代表與村里長，登記參選議員與鄉鎮市長須繳交登記費及保證金各新台幣10萬元，共20萬元；鄉鎮市民代表及村里長各5000元，共1萬元。

其中縣議員提名席次已確定，第一選區（南投市、名間）提名5人，第二選區（草屯、中寮）提名4人，第五選區（埔里、國姓、仁愛）提名3人，另5個選區各提名1人；其他項目採開放登記提名，均於南投市玉井街縣黨部受理，至26日。

而民進黨南投縣黨部今天陸續有人上門領表，甚至當場填寫並繳交費用完成登記，該黨部主委陳玉鈴同樣完成登記，繼續挑戰第四選區（竹山、鹿谷）議員，她也率已完成登記的竹山、草屯等選區鎮代參選人高呼「加油」、「紅不讓」等口號。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，今天黨部才開門就有人到場領表登記，展現滿滿鬥志，後續將盡快完成登記提名作業，讓各選將就戰鬥位置，並全力拉抬縣長參選人温世政，有信心今年黨公職席次能增加開紅牌，更期待「紅不讓」全壘打。

農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，黨部今上午開門後陸續有人領表登記。記者賴香珊／攝影
農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，黨部今上午開門後陸續有人領表登記。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部啟動黨內提名登記作業今天開跑，主委陳玉鈴（左3）率已完成登記的鎮代參選人高呼口號。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部啟動黨內提名登記作業今天開跑，主委陳玉鈴（左3）率已完成登記的鎮代參選人高呼口號。記者賴香珊／攝影
農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，黨部今上午開門後陸續有人領表登記。記者賴香珊／攝影
農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，黨部今上午開門後陸續有人領表登記。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部啟動黨內提名登記作業今天開跑，主委陳玉鈴（左3）率已完成登記的鎮代參選人高呼口號。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部啟動黨內提名登記作業今天開跑，主委陳玉鈴（左3）率已完成登記的鎮代參選人高呼口號。記者賴香珊／攝影

南投縣 議員 民進黨

延伸閱讀

花蓮縣長布局綠營釋善意 張峻未鬆口：持續服務鄉親

小年夜燒到初五！南投埔里森林火警燒29公頃 民眾手舉「辛苦了」打氣

彰化又有鄉長宣布換服務跑道 累計8名鄉鎮市長將參選下屆縣議員

涉嫌公職失當被捕 英王胞弟安德魯離開警局表情驚恐

相關新聞

民進黨高雄市議員初選在即 左楠區參選人黃偵琳爆酒駕肇事遭判2月

民進黨高雄市議員初選將自3月起展開，左營、楠梓區參選人黃偵琳，卻被踢爆酒駕上路，呼氣酒測值達每公升0.33毫克，被依公共...

曝國民黨3月第2周徵召李四川 黃國昌：合理預期藍掌握多數縣市

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天說，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，就是用最好...

影／開工即開戰！綠營南投公職黨內登記開跑 發豪語喊出「紅不讓」

農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，展開縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等提名領表與登記...

藍營彰化縣長人選未定 爭取提名3人團拜同框都這樣說

大年初七開工，彰化縣政府舉行新春團拜，年底縣長選舉布局成為焦點；國民黨爭取提名人選立委謝衣鳳、縣府參議柯呈枋及工策會總幹...

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

北市副市長李四川月底請辭，3月投入新北市長選舉。今市府團隊赴議會新春團拜，將是李四川最後一次台北隊赴議會團拜，媒體問是否...

昨與江啟臣合體送鐵鎚 李四川今親曝「鐵鎚精神」意涵

國民黨力拚新北、台中順利交棒，立法院副院長江啟臣昨天邀請台北市副市長李四川前往新北新店區太平宮參拜。李四川特別贈送一支具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。