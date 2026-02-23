快訊

藍營彰化縣長人選未定 爭取提名3人團拜同框都這樣說

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府舉行新春團拜，縣府邀集民意代表、士農工商、文化及各界代表齊聚一堂。記者林敬家／攝影
大年初七開工，彰化縣政府舉行新春團拜，年底縣長選舉布局成為焦點；國民黨爭取提名人選立委謝衣鳳、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章難得同框齊賀新春，三人均盼黨中央盡速拍板，以利後續選戰布局。

2026九合一選舉

身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳳，今以立委身分出席並上台致詞，向鄉親拜年祝賀。對於提名人選未定，她表示，相信所有有意參選者都希望黨中央盡快決定人選，自己也會以黨部主委身分，向黨中央反映地方意見。

柯呈枋、洪榮章雖未受邀致詞，但在團拜儀式中上台雙手合掌拜年，並與民眾互動。柯呈枋指出，黨中央迄今未與他聯繫，他始終主張循初選機制，由真正民意決定最具勝選機會的人選。洪榮章則表示，被動等待通知，期盼盡快確定提名；他認為農曆年前未拍板，後續再循初選機制的可能性已降低。

即將卸任的縣長王惠美談及接棒人選時表示，縣政是一棒接一棒，在既有基礎上持續推進，期盼未來接任者能延續施政步調。

對比之下，民進黨方面早已定於一尊，由立委陳素月披掛上陣。國民黨提名遲未明朗，黨內幕僚指出，黨中央對彰化整體政局與地方動態應已有掌握；日前謝衣鳳胞弟、彰化縣議長謝典霖近期在社群平台引起風波延燒，為地方布局增添變數。

幕僚指出，謝典霖表態力拚議長連任，但議會席次掌握情況仍待觀察，也牽動謝家對縣長提名評估；若現在進行民調初選，最後卻未提名支持度最高者，恐影響基層整合與支持度。在多重因素交織下，推測黨中央短期內仍將持續觀察情勢、協調地方歧見，再審慎拍板人選。

彰化縣政府舉行新春團拜，年底縣長選舉布局成為焦點；國民黨爭取提名人選立委謝衣鳳、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章難得同框齊賀新春。記者林敬家／攝影
國民黨 謝衣鳳

