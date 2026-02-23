藍營彰化縣長人選未定 爭取提名3人團拜同框都這樣說

大年初七開工，彰化縣政府舉行新春團拜，年底縣長選舉布局成為焦點；國民黨爭取提名人選立委謝衣鳳、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章難得同框齊賀新春，三人均盼黨中央盡速拍板，以利後續選戰布局。

身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳳，今以立委身分出席並上台致詞，向鄉親拜年祝賀。對於提名人選未定，她表示，相信所有有意參選者都希望黨中央盡快決定人選，自己也會以黨部主委身分，向黨中央反映地方意見。

柯呈枋、洪榮章雖未受邀致詞，但在團拜儀式中上台雙手合掌拜年，並與民眾互動。柯呈枋指出，黨中央迄今未與他聯繫，他始終主張循初選機制，由真正民意決定最具勝選機會的人選。洪榮章則表示，被動等待通知，期盼盡快確定提名；他認為農曆年前未拍板，後續再循初選機制的可能性已降低。

即將卸任的縣長王惠美談及接棒人選時表示，縣政是一棒接一棒，在既有基礎上持續推進，期盼未來接任者能延續施政步調。

對比之下，民進黨方面早已定於一尊，由立委陳素月披掛上陣。國民黨提名遲未明朗，黨內幕僚指出，黨中央對彰化整體政局與地方動態應已有掌握；日前謝衣鳳胞弟、彰化縣議長謝典霖近期在社群平台引起風波延燒，為地方布局增添變數。