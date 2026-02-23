民進黨高雄市議員初選在即 左楠區參選人黃偵琳爆酒駕肇事遭判2月

民進黨高雄市議員初選將自3月起展開，左營、楠梓區參選人黃偵琳，卻被踢爆酒駕上路，呼氣酒測值達每公升0.33毫克，被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金，併科罰金5千元；初選前夕爆出去年酒駕案件，黃偵琳透過助理傳聲明，強調已與對方和解並執行完畢「該承擔的沒有逃避」。

根據判決，去年1月28日除夕夜晚，黃偵琳騎機車到高雄三民區自立一路友人住處作客，酒後於隔天凌晨2時許騎機車上路，行經高雄市三民區嫩江街與遼寧二街口時，與楊姓女子發生碰撞，導致楊女身體擦傷。

警方獲報後到場，對雙方施測酒精濃度，黃偵琳吐氣酒精濃度達每公升0.33毫克，被依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，過失傷害部分，楊女未提告，但酒駕屬公訴罪，檢方依法對黃偵琳提起公訴。

高雄地院審理後，法官認為酒後不駕車乃警方近年來之重要宣導，不僅關乎被告個人，更關乎其他用路人之生命、身體、財產之安危，黃偵琳飲酒後猶持僥倖心態而駕車上路，不宜另宣告緩刑。

法官最後審酌黃偵琳無前科，與楊女和解等情事，不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，併科罰金5千元，因檢方、黃偵琳均未上訴確定。

黃偵琳今透過助理發聲明，「我確實做錯了。那天晚上我確實有喝了酒，卻還是選擇騎車返家，對自己的狀態做了錯誤判斷，相關司法程序我都依法面對，該承擔的法律責任我沒有逃避，我也已和當事人達成和解、完成必要處理，並表達歉意與關懷。」

黃偵琳說，酒駕不需要被包裝，也不值得被淡化。不管理由是什麼、距離多短，不是一句「我當時以為可以」就能帶過的事。身為希望爭取公共託付的人，本該把標準放得更高，卻在公共安全的底線上失守。讓社會失望，也讓支持她的人為難，她要向大家道歉。

黃偵琳說，道歉不能只停在文字。事件發生後，只要當天有任何行程，一律不飲酒，交通由團隊統一安排代駕或叫車，並留存紀錄，她也會長期投入反酒駕的志工宣導，未來在節慶圖卡上也會強化反酒駕的警語，該承擔的承擔到底，該改的改到位。

黃偵琳為高雄市左楠區前市議員黃昭星的女兒，內政部長劉世芳擔任立委時，黃偵琳曾擔任過其服務團隊要職，2022年地方大選卻以525票差距落敗，成左楠區「落選頭」。

今年黃偵琳捲土重來再戰左楠區，該選區預計提名4席，黨內初選共有現任議員黃文志、李雅慧、前高雄市文化局長尹立、前青年局長張以理、黃偵琳等5人登記，預計3月2日至8日進行電話民調。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康