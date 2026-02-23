快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

藍白擬3月底前整合新北 黃國昌重申組最強團隊

中央社／ 新北23日電

國民黨將徵召北市副市長李四川參選新北市長，盼3月底前與民眾黨完成整合。民眾黨新北市長參選人黃國昌今天重申，對藍白合態度始終如一，將用最大誠意與國民黨人選組最強團隊。

2026九合一選舉

民眾黨主席黃國昌昨天下午前往三重先嗇宮參拜，國民黨副主席、先嗇宮董事長李乾龍共同受訪時指出，李四川預計2月底辭職，國民黨將在3月初徵召李四川，盼3月底前與民眾黨完成溝通整合。

黃國昌今天上網路直播節目受訪時指出，他對於藍白合的態度一直未改變，即民眾黨會用最大的誠意跟善意，與國民黨人選組成最強團隊。根據他獲知的期程，國民黨預計在3月第二個星期徵召李四川，屆時民眾黨會按照3階段陸續推進。

黃國昌進一步說明，第一階段將和國民黨列出共同政見，第二階段簽政黨合作協議，將雙方合作規則講清楚，例如他之前曾提出「爭取連任者優先」的原則；最後一階段則是按照協調好的規則執行。

黃國昌坦言，第一階段共同政見是他最看重的部分，因國民黨掌握多數縣市，民眾黨若能透過共同政見，在藍營縣市中實踐民眾黨的價值，他認為是一件好事。

主持人詢問，若最後藍白整合由李四川出線，是否不排除加入李四川團隊，黃國昌表示「當然」，但仍應尊重當事人意見。黃國昌也透露，日前李四川致電給他時非常客氣，在電話中表示雙方可交換想法等等，他認為這就是好的民主競爭。

此外，黃國昌位於淡水的大型看板日前被撤下，引發網友猜測是否要退出選戰。黃國昌澄清「詮釋太多」，該大型看板位於淡水，廠商表示當時施工時有一角脫落，因當地風大，在安全考量下先撤掉，並非團隊主動撤除。

黃國昌 民眾黨

延伸閱讀

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

昨與江啟臣合體送鐵鎚 李四川今親曝「鐵鎚精神」意涵

曝國民黨3月第2周徵召李四川 黃國昌：合理預期藍掌握多數縣市

李四川啟動拜廟 侯友宜：完成徵召後將並肩作戰

相關新聞

民進黨高雄市議員初選在即 左楠區參選人黃偵琳爆酒駕肇事遭判2月

民進黨高雄市議員初選將自3月起展開，左營、楠梓區參選人黃偵琳，卻被踢爆酒駕上路，呼氣酒測值達每公升0.33毫克，被依公共...

曝國民黨3月第2周徵召李四川 黃國昌：合理預期藍掌握多數縣市

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天說，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，就是用最好...

影／開工即開戰！綠營南投公職黨內登記開跑 發豪語喊出「紅不讓」

農曆年假結束，今開工，民進黨南投縣黨部啟動黨內提名作業也開跑，展開縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等提名領表與登記...

藍營彰化縣長人選未定 爭取提名3人團拜同框都這樣說

大年初七開工，彰化縣政府舉行新春團拜，年底縣長選舉布局成為焦點；國民黨爭取提名人選立委謝衣鳳、縣府參議柯呈枋及工策會總幹...

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

北市副市長李四川月底請辭，3月投入新北市長選舉。今市府團隊赴議會新春團拜，將是李四川最後一次台北隊赴議會團拜，媒體問是否...

昨與江啟臣合體送鐵鎚 李四川今親曝「鐵鎚精神」意涵

國民黨力拚新北、台中順利交棒，立法院副院長江啟臣昨天邀請台北市副市長李四川前往新北新店區太平宮參拜。李四川特別贈送一支具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。