藍白擬3月底前整合新北 黃國昌重申組最強團隊

國民黨將徵召北市副市長李四川參選新北市長，盼3月底前與民眾黨完成整合。民眾黨新北市長參選人黃國昌今天重申，對藍白合態度始終如一，將用最大誠意與國民黨人選組最強團隊。

民眾黨主席黃國昌昨天下午前往三重先嗇宮參拜，國民黨副主席、先嗇宮董事長李乾龍共同受訪時指出，李四川預計2月底辭職，國民黨將在3月初徵召李四川，盼3月底前與民眾黨完成溝通整合。

黃國昌今天上網路直播節目受訪時指出，他對於藍白合的態度一直未改變，即民眾黨會用最大的誠意跟善意，與國民黨人選組成最強團隊。根據他獲知的期程，國民黨預計在3月第二個星期徵召李四川，屆時民眾黨會按照3階段陸續推進。

黃國昌進一步說明，第一階段將和國民黨列出共同政見，第二階段簽政黨合作協議，將雙方合作規則講清楚，例如他之前曾提出「爭取連任者優先」的原則；最後一階段則是按照協調好的規則執行。

黃國昌坦言，第一階段共同政見是他最看重的部分，因國民黨掌握多數縣市，民眾黨若能透過共同政見，在藍營縣市中實踐民眾黨的價值，他認為是一件好事。

主持人詢問，若最後藍白整合由李四川出線，是否不排除加入李四川團隊，黃國昌表示「當然」，但仍應尊重當事人意見。黃國昌也透露，日前李四川致電給他時非常客氣，在電話中表示雙方可交換想法等等，他認為這就是好的民主競爭。

此外，黃國昌位於淡水的大型看板日前被撤下，引發網友猜測是否要退出選戰。黃國昌澄清「詮釋太多」，該大型看板位於淡水，廠商表示當時施工時有一角脫落，因當地風大，在安全考量下先撤掉，並非團隊主動撤除。