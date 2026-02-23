昨與江啟臣合體送鐵鎚 李四川今親曝「鐵鎚精神」意涵

國民黨力拚新北、台中順利交棒，立法院副院長江啟臣昨天邀請台北市副市長李四川前往新北新店區太平宮參拜。李四川特別贈送一支具有象徵意義的「鐵槌」給江啟臣。李四川今天被問及，接下來會不會多準備幾副鐵鎚？李四川也親自說明送鐵鎚的用心，希望各參選人能夠帶工程人員理工的精神，好好去建設市政。

李四川今天赴議會新春團拜，由於這是李四川最後一周在北市府服務，接下來就要請辭投入新北市長選舉，媒體今天也問李，接下來的新北市長選舉藍白合意見，是否贊成用全民調來決勝負？ 李四川說，這個就交給黨部來處理。

對於昨天送江啟臣鐵鎚，李四川今天也被問及，接下來是否會多準備幾副鐵鎚？並且到各個縣市輔選？李四川說， 他只是給要參選的人建議，希望能夠帶工程人員理工的精神，好好去建設市政，大概就是「鐵鎚精神」最主要的目的。