最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

北市副市長李四川月底請辭，3月投入新北市長選舉。今市府團隊赴議會新春團拜，將是李四川最後一次台北隊赴議會團拜，媒體問是否不捨？李今受訪說，「不管我到哪裡去，台北市政府還是我的娘家啦，如果有到新北市去，對雙北的建設，還是會提供很多的意見給蔣市長。」

北市長蔣萬安率市府首長今天上午十點半赴議會新春團拜，包括副市長李四川、林奕華、張溫德等都出席團拜。由於這次是李四川最後一次到北市議會團拜，接下來就要請辭投入新北選戰，難免現場氣氛依依不捨，但也有更多祝福。

李四川被問及最後一周上班心情很複雜？李四川說，他上了四十幾年的班，現在是在北市府結束，又要去上另外的班。至於今天開工，他也祝大家馬年行大運、新年快樂。當然他已經跟市長提辭呈，那最後怎麼樣去核定，就交給市長決定。

李四川說，不管他到哪裡去，原則上台北市政府還是他的娘家啦，如果他有到新北市去，對雙北的建設，他還是會提供很多的意見給蔣市長，「不管我到哪裡去，當然有好的點子，我還是會跟他建議。」

媒體追問李，蔣市長好像有點捨不得簽辭呈？李四川則說，這幾天要「甲你攬緊緊」，媒體追問市長有唱歌給你聽嗎？」李說，「他歌喉很好啊。不過最近好像沒有了耶！」

李四川今天赴議會新春團拜，稍早上午9點也回新工處拜年，李說，新工處每年都有團拜，就是以前退休的所有老同事、老長官都會回來。因新工處所有的職位他都做過，從助工員一直當到處長，「新工處就好像是我的家一樣」，所以每年都會回新工處參與團拜。