曝國民黨3月第2周徵召李四川 黃國昌：合理預期藍掌握多數縣市

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天說，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，就是用最好方式選出最強團隊，並且帶給新北市民最佳的治理，同時也透露國民黨預計在3月中旬徵召台北市副市長李四川參選新北市長。

黃國昌昨天參拜三重先嗇宮，針對2026年縣市長選舉，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍表示，期待藍白合作為全民帶來福氣，黃國昌與李四川都是非常優秀的人才，「強強聯手，一定可以為新北市、為台灣帶來好的未來，期盼藍白合有一個好的開始。」

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，他重申民眾黨有最大的善意跟誠意，就是用最好方式選出最強團隊，並且帶給新北市民最佳的治理。

黃國昌也說，李四川即將在2月底請辭台北市副市長，自己正在等待國民黨徵召其參選新北市長，「我得到的訊息，3月第2個星期」，藍白兩黨還有三件事情必須進行，包括藍白共同政見、政黨合作協議，最後再按照雙方都同意的規則進一步加以實踐。

黃國昌指出，2022年地方選舉，國民黨取得很好的成績，「2026年可以合理預期，國民黨還是掌握絕大多數縣市」，如果能夠藉由藍白兩黨共同政見，在國民黨執政縣市實踐民眾黨的價值，「我覺得這絕對是好事。」

主持人朱凱翔詢問，藍白合作是否會有PTSD（創傷後壓力症），黃國昌聽聞後則表示，「2024年那一頁已經翻過去了，我講這句話是真心的」，如果能夠從過去的經驗展望未來，並且藉此避免重蹈覆轍也是好事，總是要找時間跟機會客服這件事情。

黃國昌說明，2026年與2028年選舉要一起思考，如果能夠在前者建立合作典範，最起碼建立雙方都能接受的模式，未來就能在後者有比較好的展望，到時候不用所有事情重新再來一遍，「退一萬步講，假設真的有所謂的PTSD，現在先克服，總比明年再來處理來得好。」

朱凱翔追問，未來是否不排除加入李四川團隊，黃國昌聽聞後則說當然，不過還是要尊重當事人意見，他也跟新北市長侯友宜等人保持聯繫，李四川在農曆年前曾經親自致電，表達大家有想法都可以交換意見，這就是一個很好的民主競爭展現，選舉競爭不需要搞得你死我活，「即使是不同政黨競爭，也可以展現君子風度。」