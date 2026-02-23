李四川辭呈簽了沒 蔣萬安：有消息就告訴大家

春節連假結束，媒體關注台北市副市長李四川宣布2月底辭職回新北參選市長，蔣萬安笑回，今天是開工第一天，就問他這個問題「這有道理嗎？」、「我想有進一步消息就告訴大家」。

春節連假結束，蔣萬安今天到台北市市政大樓中央監控室進行新春開工拜年廣播，接受媒體聯訪時，面對媒體提問是否已簽核李四川辭呈時，蔣萬安兩度笑回說，開工第一天就一直問他這個問題，「這有道理嗎？」然後他說：「若有進一步消息就告訴大家。」

由於春節期間蔣萬安曾在網路上傳跟李四川一起唱歌影片，被問及「練好歌了嗎？是要唱『分手快樂』？」蔣萬安說，持續練歌，在適當時期大家就可以聽到，敬請期待。

接著被問到是否有副市長接任人選時，蔣萬安僅說，開工第一天盡力拚市政，要謝謝春節期間輪值人員，接下來還有很多計畫，會跟市府同仁一起期許全力以赴。

媒體追問民進黨可能推派行政院副院長鄭麗君競選台北市長，以及外界評價蔣萬安可直攻總統大選。蔣萬安說，2026都還有一段時間，就問他是否參選2028年總統大選；最重要就是今天是開工第一天，市府團隊要一起把今年各項計畫跟要推動的政策，全力地往前推進，會全力以赴。

媒體問蔣萬安與有意參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩同框拜年，是否也會為其他黨籍人士輔選。蔣萬安說，選舉還早，開工要緊，能為大家送上祝褔，感到很榮幸、都是好事，所以祝大家開工大吉、大發利市。

蔣萬安稍早出席開學日活動，前往興華國小宣導「無菸迎春」行動，除在校門口發送「馬上平安—無菸健康御守」祝福學童，也與學生共同宣誓，將無菸理念從校園圍牆延伸至社區通學動線。

蔣萬安說，希望藉此向下扎根，讓孩子從小理解要一起推動無菸城市，跟家人、朋友分享這個想法，與家人到推動禁菸的花博、西門町時，一起擔任無菸小尖兵，發揮推動無菸城市的力量。