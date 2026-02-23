快訊

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

李四川辭呈簽了沒 蔣萬安：有消息就告訴大家

中央社／ 台北23日電

春節連假結束，媒體關注台北市副市長李四川宣布2月底辭職回新北參選市長，蔣萬安笑回，今天是開工第一天，就問他這個問題「這有道理嗎？」、「我想有進一步消息就告訴大家」。

2026九合一選舉

春節連假結束，蔣萬安今天到台北市市政大樓中央監控室進行新春開工拜年廣播，接受媒體聯訪時，面對媒體提問是否已簽核李四川辭呈時，蔣萬安兩度笑回說，開工第一天就一直問他這個問題，「這有道理嗎？」然後他說：「若有進一步消息就告訴大家。」

由於春節期間蔣萬安曾在網路上傳跟李四川一起唱歌影片，被問及「練好歌了嗎？是要唱『分手快樂』？」蔣萬安說，持續練歌，在適當時期大家就可以聽到，敬請期待。

接著被問到是否有副市長接任人選時，蔣萬安僅說，開工第一天盡力拚市政，要謝謝春節期間輪值人員，接下來還有很多計畫，會跟市府同仁一起期許全力以赴。

媒體追問民進黨可能推派行政院副院長鄭麗君競選台北市長，以及外界評價蔣萬安可直攻總統大選。蔣萬安說，2026都還有一段時間，就問他是否參選2028年總統大選；最重要就是今天是開工第一天，市府團隊要一起把今年各項計畫跟要推動的政策，全力地往前推進，會全力以赴。

媒體問蔣萬安與有意參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩同框拜年，是否也會為其他黨籍人士輔選。蔣萬安說，選舉還早，開工要緊，能為大家送上祝褔，感到很榮幸、都是好事，所以祝大家開工大吉、大發利市。

蔣萬安稍早出席開學日活動，前往興華國小宣導「無菸迎春」行動，除在校門口發送「馬上平安—無菸健康御守」祝福學童，也與學生共同宣誓，將無菸理念從校園圍牆延伸至社區通學動線。

蔣萬安說，希望藉此向下扎根，讓孩子從小理解要一起推動無菸城市，跟家人、朋友分享這個想法，與家人到推動禁菸的花博、西門町時，一起擔任無菸小尖兵，發揮推動無菸城市的力量。

蔣萬安 春節

延伸閱讀

李四川啟動拜廟 侯友宜：完成徵召後將並肩作戰

被點2028直攻總統大位...母雞效應全台擴散 蔣萬安回應了

影／李四川辭呈忍痛簽了？蔣萬安賣關子反應曝

盼推動無菸城市 蔣萬安開學日許3願

相關新聞

影／李四川辭呈忍痛簽了？蔣萬安賣關子反應曝

春節連假結束，今開工第一天，由於台北副市長李四川2月底請辭、3月將投入新北市長選戰，台北市長蔣萬安今被問是否已忍痛簽了李...

確定了！民進黨高雄市議員初選6選區3月2日起電話民調

民進黨直轄市議員提名下月起舉辦電話民調初選，依據民進黨黨中央今早抽籤結果，高雄市議員民調將在第一周，也就是3月2日至3月...

強打政績牌！蘇巧慧爭取鳳鳴簡易車站 造福3萬通勤族

新北市長選舉愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在今天上班日，再推第五部「會做事、事做對」政績影片，分享她爭取鳳鳴簡易車...

直轄市議員民調3/2開跑 高雄打頭陣、台北台南接棒

民進黨布局2026年九合一大選，各地吹響選戰號角，民進黨秘書長徐國勇今天上午9時30分主持直轄市議員民調分組抽籤，根據抽...

李四川啟動拜廟 侯友宜：完成徵召後將並肩作戰

新北市政府今舉行新春團拜，市長侯友宜會後受訪，針對台北市副市長李四川過年期間已啟動拜廟行程、藍白整合進度，以及未來是否為...

柯志恩、賴瑞隆角逐高雄市長 春節跑宮廟博感情

高雄藍綠市長參選人柯志恩、賴瑞隆春節勤跑宮廟博感情，已進入第一回合較勁，柯陣營年後預計推首波政見，針對社會新鮮人補貼第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。