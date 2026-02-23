強打政績牌！蘇巧慧爭取鳳鳴簡易車站 造福3萬通勤族

新北市長選舉愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在今天上班日，再推第五部「會做事、事做對」政績影片，分享她爭取鳳鳴簡易車站歷程，讓鳳鳴車站與「桃園鐵路立體化計畫」脫鉤，先行設置鳳鳴簡易車站，並爭取中央全額補助6.1億元，讓新北鶯歌、桃園龜山的市民朋友可以提前將近10年就近搭火車，實踐交通平權，更帶動地方發展。

蘇巧慧說，鶯歌站至桃園站間距達8.2公里，是台鐵新竹以北站距最遠的一段，大鳳鳴地區約3萬名通勤民眾為搭上火車，要比別人更早出門、卻更晚到家。

她說，鳳鳴車站早在2001年便有設站計畫，然在2009年卻因納入桃園鐵路立體化計畫而延宕多年，依該計畫鳳鳴車站預計要等到2033年後才可能通車。

蘇巧慧說，從上任以來和在地議員、里長積極奔走，2017年她向時任行政院長賴清德總質詢，加速車站計畫進行，並於2019年成功爭取中央全額補助6.1億元，同時協調讓鳳鳴車站和「桃園鐵路立體化計畫」脫鉤，讓鄉親引頸期盼20多年的鳳鳴車站得以真正實現。

蘇巧慧指出，為因應鳳鳴車站通車後帶來的轉乘人潮與車潮，她和在地議員、里長持續爭取車站周邊道路拓寬及串聯，並要求在鄰近的「鳳鳴滯洪池公園」畫設機車停車空間，以滿足市民轉乘火車的停車需求。

蘇巧慧說，感謝前工程會主委吳澤成、前交通部長王國材，和當年台鐵局（現台鐵公司）的共同努力，要在運行中的鐵軌增設新的車站，「如同穿著衣服改衣服」，非常不容易，經過無數次的現地會勘和協調會，決定利用鐵軌旁較寬的地幅，增設簡易車站，與永久站位置分開，如此車站興建工程便可在不影響火車運行的前提下順利進行。

蘇巧慧表示，鳳鳴簡易車站於2024年11月通車，啟用半年後，每月平均進出站人數即位居樹林、鶯歌地區簡易車站第一名，更帶動南樹林、山佳兩站運輸量，過去車站在興建時，地方鄉親時常拍照傳施工進度給她，現在大家變成會和她分享通勤路變近的感想，以及車站啟用後所帶動的地方發展，「車站真真實實讓地方生活更好了。」

蘇巧慧說，未來她將用過去10年在地方服務的經驗，用創新的方法，為新北解決過往的舊問題，持續完善新北的交通路網，讓市民朋友的通勤環境更便利。