直轄市議員民調3/2開跑 高雄打頭陣、台北台南接棒
民進黨布局2026年九合一大選，各地吹響選戰號角，民進黨秘書長徐國勇今天上午9時30分主持直轄市議員民調分組抽籤，根據抽籤結果，3月2日將由高雄市打頭陣，台北市、台南市議員初選民調3月16日登場，隨著順序揭曉，各區參選人將全力衝刺，角逐出戰席次。
根據抽籤結果，第一周執行初選民調的直轄市為高雄市，時間為3月2日至3月8日，廣告宣傳停止日為2月27日凌晨起；第二周為台北市、台南市，時間為3月9日至3月15日，廣告宣傳停止日為3月6日凌晨起。
第三周為桃園市，時間為3月16日至3月22日，廣告宣傳停止日為3月13日凌晨起，第四周為新北市、台中市，時間為3月23日至3月29日，廣告宣傳停止日為3月20日凌晨起。
