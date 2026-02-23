確定了！民進黨高雄市議員初選6選區3月2日起電話民調

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨黨中央今天上午抽籤確定初選時程，高雄市第一周登場。圖／黃彥毓服務處提供
民進黨直轄市議員提名下月起舉辦電話民調初選，依據民進黨黨中央今早抽籤結果，高雄市議員民調將在第一周，也就是3月2日至3月8日進行，2月27日零時起禁止廣告。高市黨部表示，高雄42人搶34席提名，共有6個選區須辦初選。

2026九合一選舉

民進黨高雄市議員將提名34人參選，2月10日登記截止，總共42人登記參選，若未包含原住民選區，高雄市11個選區，其中共有6個選區登記人數多於提名人數，其中第十一選區（前鎮小港區）6搶3最激烈。

預計要舉辦初選的選區如下，第三選區（永安、岡山等區）提名3席，黃秋媖（現）、林志誠（現）、蔣宛庭、蔡秉璁等4人登記。第四選區（左營、楠梓）提名4席，黃文志（現）、李雅慧（現）、尹立、張以理、黃偵琳等5人登記。

第六選區（旗鼓鹽）提名2席，李喬如（現）、簡煥宗（現）、林哲弘共3人登記。第九選區（鳳山）提名5席，陳慧文（現）、林智鴻（現）、張漢忠（現）、蘇致榮、鄧巧佩、張育臺共6人登記。

第十選區（前鎮、小港）提名3席，鄭光峰（現）、黃彥毓（現）、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇、吳昱峰共6人登記。第十一選區（林園、大寮）提名3席，李雨庭（現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達等4人登記。

高雄市 議員 民進黨

