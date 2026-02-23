李四川啟動拜廟 侯友宜：完成徵召後將並肩作戰

新北市政府今舉行新春團拜，市長侯友宜會後受訪，針對台北市副市長李四川過年期間已啟動拜廟行程、藍白整合進度，以及未來是否為李站台等議題一次回應。他強調，只要理念相近都可以好好溝通，「希望棒棒都是強棒」，未來完成徵召，將並肩作戰、延續市政。

侯友宜表示，城市發展需要共同理念與想法，只要大家願意坐下來溝通，藍白之間就有合作空間。最重要的是如何讓新北更好、建構更偉大的城市，而不是陷入對立。他指出，過年後相關局勢會逐漸更清楚，但關鍵仍在於各方是否能展開心胸，共同面對新北市的大小建設，形成一致方向。

針對李四川近日已啟動拜廟行程，侯友宜並未多作評論，僅表示市政團隊各司其職，大家都有自己的責任與任務。對於外界關注的整合時程，他重申，溝通一直都在進行，重點在於能否攜手合作，為市民打造更好的未來。

至於何時開始為李四川站台輔選，侯友宜說，目前李四川仍是台北市副市長，仍有其職責在身；待黨部完成徵召程序後，選舉行程才會正式啟動。不過雙方已保持密切聯繫、隨時做好準備，一旦徵召確定，便會正式展開選戰布局。