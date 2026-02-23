影／李四川辭呈忍痛簽了？蔣萬安賣關子反應曝

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川2月底請辭、3月將投入新北市長選戰，市長蔣萬安今被問李四川的辭呈是否已忍痛簽了。記者林麗玉／攝影
北市副市長李四川2月底請辭、3月將投入新北市長選戰，市長蔣萬安今被問李四川的辭呈是否已忍痛簽了。記者林麗玉／攝影

春節連假結束，今開工第一天，由於台北副市長李四川2月底請辭、3月將投入新北市長選戰，台北市長蔣萬安今被問是否已忍痛簽了李四川的辭呈？他回應媒體說，「今天是開工第一天，你們（媒體）就問我這個問題，這咁有道理？」並表示有最新消息，會跟大家報告。

蔣萬安今天一早透過廣播向市府人員拜年，祝福新年快樂，並且要台北隊加油。他說今年有重要計畫，市政要全面動起來。

由於蔣萬安過年前對於李四川請辭一事，透露過年期間會練歌，媒體今也問蔣「練好歌了嗎？是唱分手快樂？」蔣萬安今也賣關子表示，過年期間，大家也看到他跟川伯一起唱歌的影片，他持續練歌，適當時機大家就可以聽到，拭目以待。

蔣萬安今天上午9點到市政大樓地下一樓廣播室，一早就被問及「本周是李副最後一周上班，是否不捨？」「還有李四川的辭呈是否已經『忍心』簽了下去？」蔣萬安反問媒體，「今天才開工第一天，你們就一直問我這個問題？」他說，有新的消息，就會跟大家說明。

媒體也追問接任的副市長是否已經有人選？蔣萬安笑稱，其實今天最重要是開工第一天，全力拚市政，也感謝過年期間輪值的市府人員，大家犧牲休息時間非常辛苦，接下來有很多計畫要動起來，等一下會期許市府人員全力以赴。

北市副市長李四川2月底請辭、3月將投入新北市長選戰，市長蔣萬安今被問李四川的辭呈是否已忍痛簽了。記者林麗玉／攝影
北市副市長李四川2月底請辭、3月將投入新北市長選戰，市長蔣萬安今被問李四川的辭呈是否已忍痛簽了。記者林麗玉／攝影
今開工第一天，北市長蔣萬安一早透過廣播向市府人員拜年。記者林麗玉／攝影
今開工第一天，北市長蔣萬安一早透過廣播向市府人員拜年。記者林麗玉／攝影

