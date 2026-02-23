擴大執政版圖！民眾黨拚大新竹 竹北市成一級戰區

新竹市是民眾黨創黨主席柯文哲本命區，一溪之隔的新竹縣也是民眾黨近年選戰票倉之一，柯過年期間積極帶「小雞」走訪大新竹拜廟搶曝光。不過，竹市有黨籍里長退黨，出現基層鬆動警訊，竹縣竹北市長選戰則有藍綠黃各方布局，白營想擴大執政版圖，挑戰不小。

本屆以民眾黨籍當選新竹市長的高虹安，因助理費案退黨，即便她去年挺過大罷免、貪汙案二審改判後復職，聲勢扶搖直上，但至今仍為「無黨籍」。地方政壇分析，這意味高虹安欲以超越黨派高度爭取更多中間與藍營選民支持，身兼民眾黨新竹黨部主委的副市長邱臣遠則負責穩定組織運作。

高虹安獲藍白支持年底爭取連任機會大增，民眾黨在議員布局呈現「守成東區、強攻香山」態勢，現任東區議員李國璋與宋品瑩已獲提名爭取連任，香山區提名本屆「落選頭」葉國文，三月底前還會有第二波議員提名。

不過，竹市樹下里長蔡志堅年初宣布退出民眾黨，將以無黨籍參選下屆香山區市議員，地方觀察，退黨恐顯示黨內資源分配矛盾及地方經營裂痕。民眾黨新竹黨部回應，初選有其提名制度，此次精準提名以強化參選人與民眾黨的連結，目標年底在竹市議會成立黨團。

民眾黨除積極布局新竹市，過年期間也由柯文哲領軍「小雞」們，跨足新竹縣竹北、湖口、新豐、新埔等鄉鎮市向鄉親拜年。尤其竹北市最受矚目，因柯文哲在本屆總統選舉拿下三成八全台最高得票率，竹北外來人口多、宗親派系基本盤模糊，也是民眾黨搶進利多。再加上現任民進黨籍市長鄭朝方遲未表態是轉戰新竹縣長還是續守竹北，讓各方人馬伺機而動，藍綠白黃共有超過十人被點名或表態卡位，戰況撲朔迷離。

民眾黨竹北市長可能人選有邱臣遠與縣議員林碩彥，近期緊跟柯文哲身旁爭取曝光。邱臣遠表示「戰士沒有選擇戰場的權利，不排除參選的可能」，但此刻沒有個人考量，只有眾人的利益，他的任務是找出最強的參選人，讓竹市執政經驗延伸到竹北市。

林碩彥說，科技族群重視政治人物解決問題的能力，黨內期盼在竹北市長選戰中爭取藍白合作空間，應透過公開透明機制推出最合適、最好的參選人。