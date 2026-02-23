魏嘉賢表態選花蓮縣長 藍營游淑貞：尊重

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢昨表態投入縣長選舉，為二○二六花蓮縣長選戰添變數。國民黨部將提名吉安鄉長游淑貞，潛在參選人還有議長張峻，民進黨目前尚無人選。綠營表示，若張峻參選，願談合作整合「反傅崐萁」力量。

魏嘉賢曾任花蓮市長，現為縣議員，曾是國民黨籍、後以無黨籍參選，胞弟魏嘉彥為現任花蓮市長，魏家在花蓮政壇有一席之地。昨大年初六，魏嘉賢宣布投入年底縣長一役，透過臉書發布影片，談及近年花蓮強震等重大災害，他都站在最前線。

魏提到，花蓮面對高齡長照需求、閒置空間活化等議題，他會盤點並重新審視資源與振興政策，將支持青年、照顧長輩及弱勢放在第一位。過去一年多，魏已在各大路口掛看板，參選企圖心旺盛。

對於魏嘉賢以無黨表態投入縣長選舉，游淑貞表達尊重，強調從政二十年一步一腳印，希望網軍不要把她再貼上「傅崐萁接班人」標籤。國民黨縣黨部主委盧新榮表示，尊重前同志參選，會照既有步調持續推動選戰作業。

民進黨目前尚無明確人選，縣黨部主委嚴献宗說，花蓮基礎建設、觀光等落後台東太多，若張峻願選縣長，黨部會持開放態度與誠意談合作，若張峻沒表態，黨部會再思考是否有其他人選。

春節前，花蓮市區已可見張峻賀年看板，引起地方熱議是否選縣長？張峻回應，他持續勤走基層，也聽取民眾想法，若有下一步規畫，會再向外界說明。