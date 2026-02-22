觀察站／「蔣啟川」鐵三角要穩定藍營 好對白營協商

台北市副市長李四川即將請辭公職切換為選戰模式，他與台北市長蔣萬安、立院副院長江啟臣近期透過空戰及陸戰合體，相互拉抬、換粉，藍營「蔣啟川」連線儼然成形。正值藍白合鑼鼓震天之際，國民黨政治明星強強聯手、三角助攻，有助於蓄積與民眾黨的談判能量。

李四川預計本月底辭去北市副市長職務，在辭呈生效前，參選暖身顯得含蓄。在角色尚未完全轉換之際，李四川新春期間僅在住家所在地板橋周邊廟宇走春、發福袋起步，強化「在新北住了十三年的板橋人」的在地連結。

大年初一，蔣萬安、李四川臉書同步上傳「新春Ｋ歌大會影片」，兩人在ＫＴＶ包廂逗趣互動，展現「川伯」也可以搞笑的一面，試圖爭取年輕粉絲支持；李四川和新北女婿江啟臣昨天合體前往新店區太平宮參香，背後更有地方議員、里長的組織動員。「川伯」的起手式外溢雙北，不僅有台北市的蔣粉空軍，還有新北市的藍營陸軍，起步雖晚，但選戰已在加溫中。

黨務人士分析，李四川仍在北市府任職，利用春節年假或周末參與活動，區隔行政與選舉角色，也避開政黨攻防的烽火與消耗。李四川近期透過「假日行程、大咖邀約、在地連結」三軸並進，在新北市長侯友宜登高一呼下，營造藍軍大整合，對內穩定基層信心，對外則為未來藍白協調預留空間。

江啟臣昨贈送「太陽餅」、李四川則回贈「鐵鎚」，兩人皆寓意深遠，也象徵藍營攜手合作。

江啟臣和蔣萬安是政大外交系學長、學弟，李四川和蔣萬安有同僚情誼，以爭取連任的蔣萬安為核心，台北、新北、台中「鐵三角」相互串連，三都近千萬的人口選票，不只鞏固二○二六，更能放眼二○二八。