為何送江啟臣鐵槌？李四川收到江的太陽餅…也有深意

國民黨力拚新北、台中順利交棒，立法院副院長江啟臣昨邀請台北市副市長李四川前往新北新店區太平宮參拜，這是李四川表態參選後在新北市首個公開行程，他拜託鄉親支持，「讓我能再次回新北服務」；李四川還特別贈送一支具有象徵意義的「鐵槌」給江啟臣，江則大讚李會是最強市長，「啟川連線」相互拉抬。

民眾黨主席黃國昌昨赴三重先嗇宮參拜，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍陪同。對於新北藍白如何整合，黃國昌說，各種可能性都有，將整合出最強團隊。李乾龍證實，國民黨規畫三月初啟動徵召程序，盼三月底前完成整合。

國民黨台中市長仍陷入「姐弟之爭」，江啟臣和立委楊瓊瓔仍待協調；被問到在新北市長侯友宜協調下，藍營新北人選順利出線，會不會感到羨慕？江啟臣說，樂見新北黨內整合，相信黨中央有整體規畫，未來新北、台中會聯手，他稱讚李四川是最強副市長，也會是最強市長。

江啟臣是新北女婿，他昨特地邀李四川合體參拜。江啟臣贈送李四川台中太陽餅說，「我把台中的太陽帶來，祝川伯成為未來新北的太陽」；李四川回贈文山包種茶和一支鐵槌，他說，「江是我們新北的女婿，希望他好好建設台中。」

對於綠白對手蘇巧慧、黃國昌近日陸空戰齊發，是否備感壓力？李四川說，「我的對手是自己」，怎麼帶給新北市最好建設，也讓人民能安居樂業，這個才是最重要的。

黃國昌昨持續在新北跑拜廟行程，他說，期許此次選舉成為政黨合作典範，藍白何時正式見面討論，黃笑稱，「其實常在見面，只是你們不知道而已」。

蘇巧慧過年期間造訪新北卅間廟宇，她昨在社群推出新一集「會做事，事做對」政績影片，講述她推動新北捷運三鶯線、土城樹林線的努力，以政績迎戰藍白對手。

民進黨台中市長參選人何欣純昨與中職會長蔡其昌一起發送小紅包，蔡說，何欣純如果當選，台中一定要有大巨蛋。