「台南怎麼都在做軍火？」謝龍介：鄉親要我顧好預算

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰李成蔭唐筱恬／專訪

國民黨台南市長參選人謝龍介接受聯合報專訪指出，在野黨不反對軍購，而是反對「凱子軍購」。他透露，一台價格比市價貴十倍的「抗干擾」無人機實測，結果用中科院自行研發的干擾器在五秒內就讓它「掛掉」，一點二五兆元軍購預算能不好好審嗎？連台南鄉親都質疑「為何台南都在做軍火」，要他顧好預算。

2026九合一選舉

「台灣民眾同意要買，但不同意當冤大頭。」謝龍介以潛艦國造為例，國際行情是一百億到一三○億元，第一艘海鯤號五三○億元，第二艘到第七艘每艘四○六億元，還可能會追加預算；日本的蒼龍級潛艦不到一三○億元，如果台灣買原裝進口，兩倍價也不過兩六○億元，「所以，錢到哪去了？誰在從中牟利？」

謝龍介說，美國報價清單大約三四○○億元，賴政府卻編了一點二五兆元，剩下九千億元要做什麼，也不說清楚、講明白；台灣買F-16V的價錢還貴二點五到三點五倍，都可以買F-35B垂直起降了，這就是把台灣當凱子，連最挺民進黨的台南鄉親都不同意，還私下告訴他，台南綠營立委沒法反對，只能希望他顧好預算。

他也提到，立委日前考察無人機，剛好現場有架中科院自行研發、專門干擾大陸無人機的干擾器，立委提議拿一台價格比一般貴十倍、號稱「抗干擾」的無人機實測，「本來是要試抗干擾有沒有用，結果一發射不到五秒，那架抗干擾的無人機就掉了。」

謝龍介反問，「賣馬桶的可以買軍火、做茶葉也能買軍備品，地方上都在討論」，軍購預算能不好好審嗎？

謝龍介 台南 軍購 國防特別預算

