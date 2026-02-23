聽新聞
柯志恩、賴瑞隆角逐高雄市長 春節跑宮廟博感情

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄報導
國民黨高雄市長參選人立委柯志恩（右一）農曆新年赴各地廟宇發送紅包，預計年後陸續提出政見。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人立委柯志恩（右一）農曆新年赴各地廟宇發送紅包，預計年後陸續提出政見。記者徐白櫻／攝影

高雄藍綠市長參選人柯志恩、賴瑞隆春節勤跑宮廟博感情，已進入第一回合較勁，柯陣營年後預計推首波政見，針對社會新鮮人補貼第一年學貸利息，也爭取中間及淺綠選民支持，盼藍白合讓力量更集中。民眾黨表示，柯志恩若能接納所提政見，願意支持她。

綠營部分，賴瑞隆昨與立委兼中華職棒會長蔡其昌同台發送新春小紅包，賴說，將秉持初心、踏實做事，尤其將以日本首相高市早苗的崛起到勝選為借鏡，只談政策、建設，贏得選民認同。

南二都的民眾黨陣營皆暫無角逐市長人選，據了解，前年大選，白營正副總統候選人組合在高雄、台南也有兩成多得票率，都不如北部、中部，年底選舉「藍白合」助力有待觀察。

國民黨立委柯志恩下月開始提出參選願景，柯志恩團隊表示，高雄雖然獲得很多中央分配資源，但長期以來原縣區與市區的資源分配極不均等，將提出如何讓原縣區擁有更多發展的規畫。

為讓年輕人留在高雄、回到高雄，柯志恩首波政見鎖定設籍高雄、在高雄工作的大學畢業生，提出給予第一年學貸利息補貼等，盼在歷任市長奠下的基礎之上，一棒接一棒地延續高雄的發展與建設，幫助更多年輕人在高雄圓夢。

柯志恩農曆年前說，高雄三個議員選區跟友黨有合作空間，「民眾黨與無黨籍都算」，市長選舉需要凝聚最大票源、成為最大公約數。

民眾黨高市黨部主委劉家榮表示，市長藍白合已由黨中央定調，此次民眾黨沒有能量提出高雄在地的市長候選人，但陳其邁執政近六年，產生美濃大峽谷、世運主場館辦演唱會未收費等問題，另外台積電進駐導致房價飆漲，許多人未蒙其利先受其害，不足以讓年輕人留在高雄生活。未來將結合各選區議員參選人提出市政擘劃構想，「柯志恩願意接受，我們會支持她當市長」。

劉家榮也說，鎮港、三民、鳳山、左楠等議員選區已有人報名海選，下月展開提名作業，未來會以成立黨團為目標，雙方確實有合作空間。

民進黨高雄市長參選人立委賴瑞隆（左一）昨天和立委蔡其昌（左二）一起發送新春小紅包。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長參選人立委賴瑞隆（左一）昨天和立委蔡其昌（左二）一起發送新春小紅包。記者徐白櫻／攝影

