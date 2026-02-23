聽新聞
張啓楷、翁壽良同框 柯文哲：嘉市會藍白合
民眾黨創黨主席柯文哲強力輔選黨籍嘉義市長參選人張啓楷，兩人昨天到大天宮參拜並發放紅包，國民黨擬參選市長的醫師翁壽良也現身同框，又引發關注藍白合。對此，柯文哲說「嘉市藍白一定會整合」，最後會合成一個競選團隊。
藍營目前翁壽良、市議員鄭光宏都被視為可能參選者，態勢依舊不明，黨內人士也認為，浮上檯面人選，恐怕還與民進黨立委王美惠支持度有明顯差距。
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，年假結束開始到班，今天以後國民黨跟民眾黨高層會協商共推出一組人選，「從春節過後開始運作」。
柯文哲受訪時表示，藍白整合事宜其實應由黨主席黃國昌發布，但雙方都有持續在進行，而在嘉市，藍白一定會整合，最後也會合成一個競選團隊，所以這沒有問題，過程都正在進行，昨到嘉義也是處理相關事情。
柯文哲和張啓楷於大天宮參拜、發放紅包，吸引不少支持者到場。
張啓楷指出，嘉市是藍白合作的示範區，雙方保持良好互動，目標是最後推出一名能勝選的候選人。
翁壽良也到場與民眾黨團隊同框，與柯文哲、張啓楷展現藍白合作共識；針對藍白整合議題，翁壽良認為，這部分交由黨中央進行協調，張啓楷是一名專業的立法委員，「但自己也會全力以赴爭取支持」。
