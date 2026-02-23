聽新聞
0:00 / 0:00

張啓楷、翁壽良同框 柯文哲：嘉市會藍白合

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
柯文哲（左三）昨天和民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左二 ）、國民黨市長參選人翁壽良（右二）同台。記者李宗祐／攝影
柯文哲（左三）昨天和民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左二 ）、國民黨市長參選人翁壽良（右二）同台。記者李宗祐／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲強力輔選黨籍嘉義市長參選人張啓楷，兩人昨天到大天宮參拜並發放紅包，國民黨擬參選市長的醫師翁壽良也現身同框，又引發關注藍白合。對此，柯文哲說「嘉市藍白一定會整合」，最後會合成一個競選團隊。

2026九合一選舉

藍營目前翁壽良、市議員鄭光宏都被視為可能參選者，態勢依舊不明，黨內人士也認為，浮上檯面人選，恐怕還與民進黨立委王美惠支持度有明顯差距。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，年假結束開始到班，今天以後國民黨跟民眾黨高層會協商共推出一組人選，「從春節過後開始運作」。

柯文哲受訪時表示，藍白整合事宜其實應由黨主席黃國昌發布，但雙方都有持續在進行，而在嘉市，藍白一定會整合，最後也會合成一個競選團隊，所以這沒有問題，過程都正在進行，昨到嘉義也是處理相關事情。

柯文哲和張啓楷於大天宮參拜、發放紅包，吸引不少支持者到場。

張啓楷指出，嘉市是藍白合作的示範區，雙方保持良好互動，目標是最後推出一名能勝選的候選人。

翁壽良也到場與民眾黨團隊同框，與柯文哲、張啓楷展現藍白合作共識；針對藍白整合議題，翁壽良認為，這部分交由黨中央進行協調，張啓楷是一名專業的立法委員，「但自己也會全力以赴爭取支持」。

延伸閱讀

柯文哲現身嘉義文化路夜市拜年 春節最後周日夜湧合影人潮

美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」

備戰2026嘉義市長 柯文哲張啓楷翁壽良同框展現合作氛圍

柯文哲談台中市長選舉藍白合條件 何欣純這樣回應

相關新聞

觀察站／走春探路高喊「讓我回新北服務」 李四川新北選戰已開跑

台北市副市長李四川請辭參選新北市，但在辭呈生效前，難大鳴大放。黨務人士分析，在角色尚未完全轉換之際，李四川新春期間先從住...

柯志恩、賴瑞隆角逐高雄市長 春節跑宮廟博感情

高雄藍綠市長參選人柯志恩、賴瑞隆春節勤跑宮廟博感情，已進入第一回合較勁，柯陣營年後預計推首波政見，針對社會新鮮人補貼第一...

魏嘉賢表態選花蓮縣長 藍營游淑貞：尊重

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢昨表態投入縣長選舉，為二○二六花蓮縣長選戰添變數。國民黨部將提名吉安鄉長游淑貞，潛在參選人還有議長...

張啓楷、翁壽良同框 柯文哲：嘉市會藍白合

民眾黨創黨主席柯文哲強力輔選黨籍嘉義市長參選人張啓楷，兩人昨天到大天宮參拜並發放紅包，國民黨擬參選市長的醫師翁壽良也現身...

觀察站／「蔣啟川」鐵三角要穩定藍營 好對白營協商

台北市副市長李四川即將請辭公職切換為選戰模式，他與台北市長蔣萬安、立院副院長江啟臣近期透過空戰及陸戰合體，相互拉抬、換粉...

為何送江啟臣鐵槌？李四川收到江的太陽餅…也有深意

國民黨力拚新北、台中順利交棒，立法院副院長江啟臣昨邀請台北市副市長李四川前往新北新店區太平宮參拜，這是李四川表態參選後在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。