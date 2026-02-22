花蓮縣長選戰開打！魏嘉賢參選 游淑貞：從政20年別再貼「接班人標籤」

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉長游淑貞表示，從政20年一步一腳印，相關建設成果受公評，希望網軍不要再貼上「傅崐萁接班人」標籤。本報資料照片
花蓮縣年底縣長選戰升溫，無黨籍縣議員魏嘉賢今宣布參選後，吉安鄉長游淑貞表達尊重，強調自己從政20年一步一腳印，相關建設成果受公評，也希望網軍不要再貼上「傅崐萁接班人」標籤，盼少些政治口水，持續爭取選民認同。

曾任花蓮市長的魏嘉賢，4年前因違紀參選縣議員遭國民黨撤銷黨籍，今天大年初六開市宣布投入縣長選舉，引發地方關注。國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示尊重其決定，並已向黨中央建請提名或徵召游淑貞參選。

游淑貞指出，自去年起即依黨內制度與程序爭取提名，並自1年多前陸續在各鄉鎮市重要路口設置看板，隨時準備迎戰。春節期間也持續關心吉安鄉建設與市集行銷，與鄉親一同見證地方成果。她強調，從鄉民代表、鄉代會副主席、縣議員到鄉長，歷經20年基層歷練，始終以實績爭取認同。

對於外界貼上「接班」、「替代」、「傳承」等標籤，游淑貞深感無奈，認為花蓮近年政黨對立嚴重，網路攻擊不利公共討論。她說，地方建設的成績來自中央部會、地方首長、立委與議員等多方協力，感謝各界支持，並將持續以踏實作為回應期待。

游淑貞表示，參選動力來自鄉親鼓勵與期許，會帶著選民的期許奮戰到底，未來歡迎有志者提出具體政策，共同為花蓮擘畫願景，讓選民在多元選擇中，選出最合適的縣長人選，帶領地方穩健前行。

花蓮吉安鄉長游淑貞與縣議員魏嘉賢早就在縣內各鄉鎮架起看板，兩人都有意參選花蓮縣長。本報資料照片
