快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

花蓮縣長布局綠營釋善意 張峻未鬆口：持續服務鄉親

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻目前未表態選縣長，現階段持續服務鄉親。本報資料照片
花蓮縣議長張峻目前未表態選縣長，現階段持續服務鄉親。本報資料照片

年底花蓮縣長選戰布局浮上檯面，民進黨花蓮縣黨部指出，花蓮基礎建設與觀光發展明顯落後台東，黨部將尋求能為地方翻轉困境的人選，若議長張峻有意投入參選，民進黨願持開放態度談合作，整合「反傅崐萁」力量。

2026九合一選舉

國民黨花蓮縣黨部將推出吉安鄉長游淑貞爭縣長寶座，無黨籍魏嘉賢也宣布參選縣長，而民進黨目前尚未有明確人選。

民進黨縣黨部主委嚴献宗表示，花蓮基礎建設、觀光等都落後台東太多，現階段傾向找肯為花蓮努力打拚的人，如果張峻要選縣長也願意的話，黨部會持開放態度與誠意邀大家談合作，但還是要看議長的動向，要是張峻都沒有表態，黨部會再思考是否有其他人選。

春節前市區可見部分張峻賀年看板，引起地方熱議是否要參選縣長。張峻回應，現在勤走基層、服務鄉親，也聽取民眾的想法，未來若有下一步會再向大家報告。

另外，在花蓮縣議員人選部分，嚴献宗說，黨內議員胡仁順爭取連任，議員張美慧則選擇交棒，有很多鄉鎮市民代表願意挑戰競選議員，現在可說是「新舊交替」時期，要交給年輕人努力，為花蓮拚更好的未來。

春節前市區可見部分張峻賀年看板，引起地方熱議是否要參選縣長。張峻回應，現在勤走基層、服務鄉親，未來若有下一步會再向大家報告。記者王思慧／攝影
春節前市區可見部分張峻賀年看板，引起地方熱議是否要參選縣長。張峻回應，現在勤走基層、服務鄉親，未來若有下一步會再向大家報告。記者王思慧／攝影

花蓮 張峻 議員

延伸閱讀

綠：北桃竹提名難 藍：待喬台中與新竹

韓瑩被點名「美女刺客」參選宜蘭市長 還有陳定南基金會董事也是人選

魏嘉賢宣布投入花蓮縣長選戰 要打造「看得見的未來」

澎湖縣長陳光復初一重傷後最新病況曝 民進黨縣黨部：朝好轉方向發展

相關新聞

觀察站／走春探路高喊「讓我回新北服務」 李四川新北選戰已開跑

台北市副市長李四川請辭參選新北市，但在辭呈生效前，難大鳴大放。黨務人士分析，在角色尚未完全轉換之際，李四川新春期間先從住...

花蓮縣長選戰開打！魏嘉賢參選 游淑貞：從政20年別再貼「接班人標籤」

花蓮縣年底縣長選戰升溫，無黨籍縣議員魏嘉賢今宣布參選後，吉安鄉長游淑貞表達尊重，強調自己從政20年一步一腳印，相關建設成...

花蓮縣長布局綠營釋善意 張峻未鬆口：持續服務鄉親

年底花蓮縣長選戰布局浮上檯面，民進黨花蓮縣黨部指出，花蓮基礎建設與觀光發展明顯落後台東，黨部將尋求能為地方翻轉困境的人選...

先嗇宮同框李乾龍 黃國昌：各種可能都有、盼整合出最強團隊

民眾黨主席黃國昌今下午赴三重先嗇宮參拜並發送福袋，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍到場陪同。針對新北藍白整合議題，黃國昌...

民調明登場！宜蘭縣議長張勝德掃街造勢 立委吳宗憲訴求改變走新路

國民黨宜蘭縣長參選人未定，黨中央訂明天起23日至28日，選擇其中3天晚上的6時至9時30分進行電話民調，參選人之一的縣議...

綠：北桃竹提名難 藍：待喬台中與新竹

民進黨北、桃、竹還在猶豫找誰選，國民黨台中與新竹縣都決定辦民調！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。