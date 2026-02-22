花蓮縣長布局綠營釋善意 張峻未鬆口：持續服務鄉親

年底花蓮縣長選戰布局浮上檯面，民進黨花蓮縣黨部指出，花蓮基礎建設與觀光發展明顯落後台東，黨部將尋求能為地方翻轉困境的人選，若議長張峻有意投入參選，民進黨願持開放態度談合作，整合「反傅崐萁」力量。

國民黨花蓮縣黨部將推出吉安鄉長游淑貞爭縣長寶座，無黨籍魏嘉賢也宣布參選縣長，而民進黨目前尚未有明確人選。

民進黨縣黨部主委嚴献宗表示，花蓮基礎建設、觀光等都落後台東太多，現階段傾向找肯為花蓮努力打拚的人，如果張峻要選縣長也願意的話，黨部會持開放態度與誠意邀大家談合作，但還是要看議長的動向，要是張峻都沒有表態，黨部會再思考是否有其他人選。

春節前市區可見部分張峻賀年看板，引起地方熱議是否要參選縣長。張峻回應，現在勤走基層、服務鄉親，也聽取民眾的想法，未來若有下一步會再向大家報告。