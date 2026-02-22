花蓮縣長布局綠營釋善意 張峻未鬆口：持續服務鄉親
年底花蓮縣長選戰布局浮上檯面，民進黨花蓮縣黨部指出，花蓮基礎建設與觀光發展明顯落後台東，黨部將尋求能為地方翻轉困境的人選，若議長張峻有意投入參選，民進黨願持開放態度談合作，整合「反傅崐萁」力量。
2026九合一選舉
國民黨花蓮縣黨部將推出吉安鄉長游淑貞爭縣長寶座，無黨籍魏嘉賢也宣布參選縣長，而民進黨目前尚未有明確人選。
民進黨縣黨部主委嚴献宗表示，花蓮基礎建設、觀光等都落後台東太多，現階段傾向找肯為花蓮努力打拚的人，如果張峻要選縣長也願意的話，黨部會持開放態度與誠意邀大家談合作，但還是要看議長的動向，要是張峻都沒有表態，黨部會再思考是否有其他人選。
春節前市區可見部分張峻賀年看板，引起地方熱議是否要參選縣長。張峻回應，現在勤走基層、服務鄉親，也聽取民眾的想法，未來若有下一步會再向大家報告。
另外，在花蓮縣議員人選部分，嚴献宗說，黨內議員胡仁順爭取連任，議員張美慧則選擇交棒，有很多鄉鎮市民代表願意挑戰競選議員，現在可說是「新舊交替」時期，要交給年輕人努力，為花蓮拚更好的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。