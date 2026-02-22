先嗇宮同框李乾龍 黃國昌：各種可能都有、盼整合出最強團隊

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左二）今下午偕同三蘆地區議員參選人陳彥廷（右二）赴先嗇宮參拜，並向民眾發送福袋。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）今下午偕同三蘆地區議員參選人陳彥廷（右二）赴先嗇宮參拜，並向民眾發送福袋。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌今下午赴三重先嗇宮參拜並發送福袋，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍到場陪同。針對新北藍白整合議題，黃國昌表示「各種可能性都有」，強調最重要的是善意與誠意，整合出最強團隊；李乾龍則指出，國民黨規畫3月初啟動徵召程序，盼3月底前完成整合，期待藍白合作成為典範。

黃國昌表示，過去一段時間與國民黨主席鄭麗文、秘書長李乾龍及台北市副市長李四川皆保持順暢溝通。他認為，整合過程中最關鍵的是雙方能放下小我、成就大我，為新北市民與台灣未來打拚。至於若整合後未出線者是否加入對方團隊，他回應在過程中「各種可能性都有」，但強調民眾黨的誠意與善意不會改變。

黃國昌指出，現階段身為黨主席，當然全力衝刺，希望成為最好的人選，但整合後如何分工合作、分進合擊，相信國民黨前輩與李乾龍等人都能提供智慧與建議。

李乾龍則表示，樂見藍白在2026九合一選舉展現默契與合作，並提到若2024年能成功整合，「台灣2千3百萬人就過上好日子了」。他指出，以新北為例，黃國昌與李四川皆是優秀人才，若能強強聯手，將為新北及台灣帶來更好未來。國民黨預計3月初啟動徵召作業，並盼於3月底前完成整合溝通。

李乾龍 國民黨 藍白合 黃國昌

