民調明登場！宜蘭縣議長張勝德掃街造勢 立委吳宗憲訴求改變走新路

國民黨宜蘭縣長參選人未定，黨中央訂明天起23日至28日，選擇其中3天晚上的6時至9時30分進行電話民調，參選人之一的縣議會議長張勝德全力拚戰，幾乎把黨內初選當成大選來打，今晚分別在溪南及溪北舉辦民調前的步行掃街造勢，不分區立委吳宗憲按照既定行程，除了街頭宣傳車，並拜訪地方人士尋求支持。

兩人今天受訪時都對自己的選情有信心。民眾黨在宜蘭提名前立委陳琬惠參選，宜蘭是「藍白合」縣市，國民黨第一次在宜蘭為了縣長選舉而舉辦黨內初選，張勝德與吳宗憲經過宜蘭縣黨部及黨中央兩次協商，參選意志堅定，明天起經由民調決勝負，人選出線後再進入藍白合協商。

據了解，根據部分黨派人士去年底跟今年元月初的兩份民調顯示，張、吳兩人的民調支持度極為接近，幾乎在誤差範圍，其中也問到藍白合的適合人選，吳宗憲以超過半數以上的支持度領先張勝德，認為吳宗憲比較能夠促成「藍白合」；張勝德則在政黨傾向支持民進黨的群眾中，領先吳宗憲，也就是綠營支持者看好張勝德代表參選。

國民黨中央訂於2月23日至28日，抽取其中3天晚上進行電話民調，其中必須有一天涵蓋假日，也就是二二八連假中的27日及28日晚上，必定會抽選其中一天做電訪。

宜蘭在大選投票前一晚才會舉辦掃街造勢，張勝德這次幾乎把黨內初選當成大選來打，今天晚上在溪南及溪北地區舉辦兩場步行「掃街造勢」活動，號召群眾一起參加，展現陸戰實力與參選決心；吳宗憲擁有空戰優勢聲量，依照既定行程走，訴求「改變，走新路」，維持電話及宣傳車爭取支持、拜訪地方人士，他對勝選有信心及可以促成藍白合。