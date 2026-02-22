觀察站／走春探路高喊「讓我回新北服務」 李四川新北選戰已開跑

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法院副院長江啟臣（左）與台北市副市長李四川（右），今天前往新北市新店區的太平宮參拜祈福。記者胡經周／攝影
台北市副市長李四川請辭參選新北市，但在辭呈生效前，難大鳴大放。黨務人士分析，在角色尚未完全轉換之際，李四川新春期間先從住家所在板橋周邊廟宇走春、發福袋起步，強化「在新北住了13年的板橋人」身分連結；今天應立法院副院長江啟臣邀約，首度公開前往新店太平宮參香，背後更有地方議員、里長的組織動員，李的2026選戰布局已經展開。

黨務人士分析，李四川仍在台北市府任職，只能利用春節年假或周末參與活動，區隔行政與選舉角色，對外界關注的藍白合議題，他也低調回應「交由黨部溝通」，暫不提前捲入政黨攻防，就是為了避免過早貼上標籤。

不過觀察其春節動線，板橋行程訴求地緣正當性，新店行程雖表面上由新店女婿、立法院副院長江啟臣邀請，但背後還有江的小舅子、新店在地議員劉哲彰、新任新北市議會國民黨團書記長陳儀君和議員黃心華出力，組織已展開動員。

值得注意的是，李四川在新店行程中公開喊出「要拜託所有鄉親支持，讓我再次回到新北市服務，好不好？」語氣已帶選舉動員意味，但在受邀與假日框架下進行師出有名，也降低行政角色尚未轉換的爭議。

該人士分析，李正透過「假日行程、大咖邀約、在地連結」三軸並進，先形塑藍軍整合畫面，對內穩定基層信心，對外則為未來藍白協調預留空間，2026新北市長之戰雖未鳴槍，但李的布局已悄然展開。

「看到這對『最強組合』同框，基層鄉親都士氣大振！」新北市議員陳偉杰強調，川伯的務實與江啟臣副院長的創新，正是未來發展最重要的兩大支柱，只要新北與台中的引擎同時發動，實現新北好、台中好，台灣更好的願景便指日可待。

李四川 江啟臣 藍白合 新北

