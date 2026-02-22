快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

綠：北桃竹提名難 藍：待喬台中與新竹

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍綠白在年後都要忙著提名、整合與備戰地方選舉，綠營母雞雖大多定位，但北、桃、竹尚未確定由誰出馬競選。（中央社示意圖）
藍綠白在年後都要忙著提名、整合與備戰地方選舉，綠營母雞雖大多定位，但北、桃、竹尚未確定由誰出馬競選。（中央社示意圖）

民進黨北、桃、竹還在猶豫找誰選，國民黨台中與新竹縣都決定辦民調！隨著年底縣市長選舉將至，各黨都在積極備戰，國民黨新北終於確定由台北市副市長李四川出戰，但藍營在台中與新竹縣的初選卻有不少對立與爭議；綠營多數雖提名完成，但關鍵的台北市、桃園市與新竹縣市人選尚未出爐，基層同樣也相當焦慮。

2026九合一選舉

北桃竹不好提名

各黨備戰2026年選舉。在縣市長提名方面，綠營雖多數縣市已完成提名，但台北市與桃園市因為現任市長蔣萬安與張善政都是強勁的對手，因此民進黨尚未決定人選。桃園目前有總統府副秘書長何志偉，民進黨立委王義川可能會爭取，台北則有立委王世堅、吳思瑤，甚至行政院正副院長卓榮泰與鄭麗君都被點名可選北市。

另外，民進黨在新竹縣市也尚未確定人選，新竹縣長目前呼聲最高的是竹北市長鄭朝方，新竹縣雖屬於傳統藍營選區，但竹北外來人口較多，對鄭朝方比較有利；原本新竹市可能會徵召市議員陳建名，但據傳他已經婉拒，因此目前人選仍難產中，而時代力量在新竹縣市都有影響力，黨主席王婉諭是否參選，也牽動各方佈局。

新北藍白將整合

國民黨方面，新北市年前終於在市長侯友宜的協調下，原本打算參選的新北市副市長劉和然宣布退選，而台北市長李四川也將在3月重回新北，藍營不久後也將提名他，之後便與早已宣布參選的民眾黨主席黃國昌進行整合；國民黨在新竹市表定將禮讓現任市長高虹安，但前發言人、清大教授何志勇尚未放棄，持續在地方奔走爭取提名。

在台中市方面，立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔預計三月底民調決勝負，但先前曾在民調與協調時程上有不少爭議；新竹縣則由立委徐欣瑩與副縣長陳見賢將進行初選，之前在協調時也引發許多討論；宜蘭縣則由立委吳宗憲與議長張勝德由全民調決定人選，隨後再與民眾黨提名的前立委陳琬惠進行協調或初選。

嘉義提名無下文

目前國民黨在嘉義仍尚未提出人選，市議員鄭光宏與醫師翁壽良有意願參選，黨主席鄭麗文去年12月表示正在進行黨內協調，待國民黨人選確定，就會進入藍白共提機制，但目前仍無下文，民眾黨則有前立委張啓楷尚在等待國民黨人選出爐。花蓮縣長部分，吉安鄉長游淑貞在初選中民調勝出，黨中央尚未確定提名。

【更多精采內容，詳見

新竹 國民黨

延伸閱讀

影／江啟臣與李四川新北市參拜 兩人一起發紅包

李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

李四川新春首公開行程 拜託鄉親讓他回新北服務

李四川合體江啟臣 黃國昌：一步一腳印拚支持

相關新聞

觀察站／走春探路高喊「讓我回新北服務」 李四川新北選戰已開跑

台北市副市長李四川請辭參選新北市，但在辭呈生效前，難大鳴大放。黨務人士分析，在角色尚未完全轉換之際，李四川新春期間先從住...

魏嘉賢宣布投入花蓮縣長選戰 要打造「看得見的未來」

花蓮縣議員魏嘉賢過去1年多開始在各大路口掛看板，參選縣長意願明顯，今天魏嘉賢趁著開市，向大家說明「我會投入年底的花蓮縣長...

綠：北桃竹提名難 藍：待喬台中與新竹

民進黨北、桃、竹還在猶豫找誰選，國民黨台中與新竹縣都決定辦民調！

李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

台北市副市長李四川與立法院副院長江啟臣今前往新店合體跑行程，象徵「北中一線牽」，為台灣治理開創新氣象。新北民代形容，「川...

李四川新春首公開行程 拜託鄉親讓他回新北服務

台北市副市長李四川請辭回鄉爭取新北市長後，今天大年初六首度公開新春行程，與立法院副院長江啟臣合體前往新店太平宮參拜。李四...

韓瑩被點名「美女刺客」參選宜蘭市長 還有陳定南基金會董事也是人選

民進黨誓言拿下宜蘭縣長執政權，但宜蘭市長及礁溪鄉長的人選布局卻陷入難產。黨內高層近日討論人選時，點名黨中央發言人韓瑩披戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。