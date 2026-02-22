綠：北桃竹提名難 藍：待喬台中與新竹

民進黨北、桃、竹還在猶豫找誰選，國民黨台中與新竹縣都決定辦民調！隨著年底縣市長選舉將至，各黨都在積極備戰，國民黨新北終於確定由台北市副市長李四川出戰，但藍營在台中與新竹縣的初選卻有不少對立與爭議；綠營多數雖提名完成，但關鍵的台北市、桃園市與新竹縣市人選尚未出爐，基層同樣也相當焦慮。

北桃竹不好提名

各黨備戰2026年選舉。在縣市長提名方面，綠營雖多數縣市已完成提名，但台北市與桃園市因為現任市長蔣萬安與張善政都是強勁的對手，因此民進黨尚未決定人選。桃園目前有總統府副秘書長何志偉，民進黨立委王義川可能會爭取，台北則有立委王世堅、吳思瑤，甚至行政院正副院長卓榮泰與鄭麗君都被點名可選北市。

另外，民進黨在新竹縣市也尚未確定人選，新竹縣長目前呼聲最高的是竹北市長鄭朝方，新竹縣雖屬於傳統藍營選區，但竹北外來人口較多，對鄭朝方比較有利；原本新竹市可能會徵召市議員陳建名，但據傳他已經婉拒，因此目前人選仍難產中，而時代力量在新竹縣市都有影響力，黨主席王婉諭是否參選，也牽動各方佈局。

新北藍白將整合

國民黨方面，新北市年前終於在市長侯友宜的協調下，原本打算參選的新北市副市長劉和然宣布退選，而台北市長李四川也將在3月重回新北，藍營不久後也將提名他，之後便與早已宣布參選的民眾黨主席黃國昌進行整合；國民黨在新竹市表定將禮讓現任市長高虹安，但前發言人、清大教授何志勇尚未放棄，持續在地方奔走爭取提名。

在台中市方面，立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔預計三月底民調決勝負，但先前曾在民調與協調時程上有不少爭議；新竹縣則由立委徐欣瑩與副縣長陳見賢將進行初選，之前在協調時也引發許多討論；宜蘭縣則由立委吳宗憲與議長張勝德由全民調決定人選，隨後再與民眾黨提名的前立委陳琬惠進行協調或初選。

嘉義提名無下文

目前國民黨在嘉義仍尚未提出人選，市議員鄭光宏與醫師翁壽良有意願參選，黨主席鄭麗文去年12月表示正在進行黨內協調，待國民黨人選確定，就會進入藍白共提機制，但目前仍無下文，民眾黨則有前立委張啓楷尚在等待國民黨人選出爐。花蓮縣長部分，吉安鄉長游淑貞在初選中民調勝出，黨中央尚未確定提名。

【更多精采內容，詳見 】