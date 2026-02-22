影／江啟臣與李四川新北市參拜 兩人一起發紅包
立法院副院長江啟臣與台北市副市長李四川，今天前往新北市新店區的太平宮參拜祈福，兩人也一起發紅包給現場民眾。
2026九合一選舉
李四川致詞時表示，住在新北市已經13年，「拜託鄉親給我支持，讓我再次回到新北市服務，這樣好不好！」台下民眾馬上報以熱烈掌聲。江啟臣說，台中未來希望跟新北能有更多合作，新北人口是第一大，台中是第二大，兩個城市加起來700多萬人，超過全台灣將近快三分之一，所以兩個城市未來的密切合作是相當重要的，他如果有機會代表台中，跟新北的娘家密切合作「這是我的願望，也希望能夠很快的來實現」。
