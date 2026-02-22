李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

台北市副市長李四川與立法院副院長江啟臣今前往新店合體跑行程，象徵「北中一線牽」，為台灣治理開創新氣象。新北民代形容，「川越新北築根基，台中啟程躍國際」正是兩人治理風格的寫照。

國民黨新北市議員陳偉杰指出，李四川與江啟臣的跨城連線，代表新北與台中的雙城合作將更緊密。他提到，李四川副市長在新北長期深耕建設與基礎治理，穩健踏實；江啟臣則在台中推動城市發展與國際接軌，兩人合作有助強化城市競爭力。

他也透露，自己曾前往台中市進行市政參訪，對台中近年在城市發展、國際連結及經濟政策上的成果印象深刻，認為新北與台中是台灣發展最重要的雙引擎。「新北川流不息，台中啟動國際」，只要兩大城市緊密合作，台灣整體競爭力將大幅提升。

陳偉杰表示，江啟臣展現「新北女婿」的親民形象，李四川則維持一貫溫暖低調的「川伯」作風。此次合體不僅展現私誼，更象徵治理經驗的傳承與合作。他提到，李四川更致贈象徵決斷力的鐵鎚，期盼江啟臣能「一槌定音」，打造台中幸福旗艦城。

陳偉杰強調，看到這對「最強組合」同框，基層士氣大振。他認為，川伯的務實與江啟臣的創新，是未來發展的重要支柱，只要新北與台中引擎同時發動，實現「新北好、台中好，台灣更好」的願景指日可待。