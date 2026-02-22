快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市副市長李四川（前排右二）與立法院副院長江啟臣（前排左二）在新店太平宮合體，兩人手持蘿蔔合影，象徵「好彩頭」。圖／新北市議員陳偉杰提供
台北市副市長李四川（前排右二）與立法院副院長江啟臣（前排左二）在新店太平宮合體，兩人手持蘿蔔合影，象徵「好彩頭」。圖／新北市議員陳偉杰提供

台北市副市長李四川與立法院副院長江啟臣今前往新店合體跑行程，象徵「北中一線牽」，為台灣治理開創新氣象。新北民代形容，「川越新北築根基，台中啟程躍國際」正是兩人治理風格的寫照。

2026九合一選舉

國民黨新北市議員陳偉杰指出，李四川與江啟臣的跨城連線，代表新北與台中的雙城合作將更緊密。他提到，李四川副市長在新北長期深耕建設與基礎治理，穩健踏實；江啟臣則在台中推動城市發展與國際接軌，兩人合作有助強化城市競爭力。

他也透露，自己曾前往台中市進行市政參訪，對台中近年在城市發展、國際連結及經濟政策上的成果印象深刻，認為新北與台中是台灣發展最重要的雙引擎。「新北川流不息，台中啟動國際」，只要兩大城市緊密合作，台灣整體競爭力將大幅提升。

陳偉杰表示，江啟臣展現「新北女婿」的親民形象，李四川則維持一貫溫暖低調的「川伯」作風。此次合體不僅展現私誼，更象徵治理經驗的傳承與合作。他提到，李四川更致贈象徵決斷力的鐵鎚，期盼江啟臣能「一槌定音」，打造台中幸福旗艦城。

陳偉杰強調，看到這對「最強組合」同框，基層士氣大振。他認為，川伯的務實與江啟臣的創新，是未來發展的重要支柱，只要新北與台中引擎同時發動，實現「新北好、台中好，台灣更好」的願景指日可待。

江啟臣 李四川

延伸閱讀

李四川新春首公開行程 拜託鄉親讓他回新北服務

李四川合體江啟臣 黃國昌：一步一腳印拚支持

美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

新年合體李四川 江啟臣：盼台中、新北未來密切合作

相關新聞

魏嘉賢宣布投入花蓮縣長選戰 要打造「看得見的未來」

花蓮縣議員魏嘉賢過去1年多開始在各大路口掛看板，參選縣長意願明顯，今天魏嘉賢趁著開市，向大家說明「我會投入年底的花蓮縣長...

綠、白對手積極布局 李四川：我的對手是我自己

將代表國民黨角逐新北市長的台北市副市長李四川，今天陪同立法院副院長江啟臣到新店太平宮拜廟發福袋，李四川被問到對手綠營蘇巧...

李四川江啟臣跨城合體 藍民代：北中一線牽、啟動雙引擎

台北市副市長李四川與立法院副院長江啟臣今前往新店合體跑行程，象徵「北中一線牽」，為台灣治理開創新氣象。新北民代形容，「川...

李四川新春首公開行程 拜託鄉親讓他回新北服務

台北市副市長李四川請辭回鄉爭取新北市長後，今天大年初六首度公開新春行程，與立法院副院長江啟臣合體前往新店太平宮參拜。李四...

韓瑩被點名「美女刺客」參選宜蘭市長 還有陳定南基金會董事也是人選

民進黨誓言拿下宜蘭縣長執政權，但宜蘭市長及礁溪鄉長的人選布局卻陷入難產。黨內高層近日討論人選時，點名黨中央發言人韓瑩披戰...

迎戰李四川 蘇巧慧秀捷運爭取政績

民進黨新北市長參選人蘇巧慧過年期間造訪30間廟宇火力全開，今天她再在社群上推出新一集「會做事，事做對」政績影片，講述她推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。