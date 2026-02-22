李四川新春首公開行程 拜託鄉親讓他回新北服務

台北市副市長李四川請辭回鄉爭取新北市長後，今天大年初六首度公開新春行程，與立法院副院長江啟臣合體前往新店太平宮參拜。李四川致贈「鐵鎚」給江啟臣盼好好建設台中，也拜託鄉親支持「讓我再次回到新北市服務」。

李四川表態爭取新北市長後，大年夜曾到板橋後埔土地公廟，初一也悄悄前往板橋慈惠宮、接雲寺與深丘土地公廟參拜。不過今天的新店太平宮祈福與發放福袋，是他表態後在新北的第一個公開行程。上午表定10時30分開始，他特地提早約20分鐘抵達，鄉親熱烈歡迎，高聲呼喊「市長好」。

李四川先到太平宮二樓與廟方人員及里長敘舊，再陪同「新北女婿」江啟臣參拜開漳聖王，祈求國泰民安、風調雨順。

兩人互贈文山包種茶與台中太陽餅，李四川更加碼送上「鐵鎚」，鼓勵意味濃厚。

李四川致詞表示，歡迎江副院長回娘家，祝福他「心想事成」，並笑說「我給他的錘子，他應該知道我的意思」。

他也提到，自己住在新北13年，感謝廟方長期照顧地方，尤其在弱勢照顧與地方建設上協助市府許多，也感謝開漳聖王保佑國泰民安、風調雨順，並祈願新店地區民眾平安順利。

李接著話鋒一轉向鄉親喊話表示，「要拜託所有的鄉親支持，讓我再次回到新北市服務，好不好？」現場民眾熱烈回應。

江啟臣談到這次兩人合體指出，過年期間他跟太太走春拜年，真的沒有時間回娘家，剛好初六趕緊回來新店娘家走一走，他前幾天打電話給川伯拜年時，川伯豪爽立刻答應一起來太平宮參拜。

江啟臣說，希望他的娘家新北市越來越好，尤其未來在川伯市長的帶領之下，他的娘家一定發光發熱，就好像他帶來的太陽餅一樣，讓新北發光、發熱，更加璀燦、更加的耀眼。