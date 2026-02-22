韓瑩被點名「美女刺客」參選宜蘭市長 還有陳定南基金會董事也是人選

民進黨誓言拿下宜蘭縣長執政權，但宜蘭市長及礁溪鄉長的人選布局卻陷入難產。黨內高層近日討論人選時，點名黨中央發言人韓瑩披戰袍，返鄉參選；另一位被點名的可能人選是陳定南教育基金會董事、長年熱心公益的蔡惠玉，宜蘭市長與礁溪鄉長都是可能的投放戰區。

綠營宜蘭縣長參選人林國漳律師因地方知名度不足，早在去年10月賴清德總統欽點提名參選，當時是以無黨籍形象清新之姿投入選戰，後來才加入民進黨，府院黨高層全力拉抬，知名度已有提升。面對年底選戰整體布局，鄉鎮市長也極為重要，民進黨在宜蘭溪南的實力大於溪北，目前溪北尚有宜蘭市長、礁溪鄉長及頭城鎮長的參選人未定。

尤其「宜蘭市」具指標性，現任市長陳美玲的施政有亮點、親和力與黨派人和俱足，爭取連任，是藍營實力堅強的戰將；「礁溪鄉」下屆鄉長將是新局面，現任鄉長張永德任期屆滿轉戰縣議員，藍綠的基本盤55波，民進黨搶攻有機會拿下礁溪；「頭城鎮」基本盤藍大於綠，鎮長蔡文益穩紮穩打，爭取連任。

民進黨內討論鄉鎮市長人選布局時，民進黨發言人韓瑩頻頻被點名，盼以形象清新「美女刺客」返鄉，投放宜蘭市參選。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，確實有人力荐韓瑩，她個人是說還在念研究所。

另一被點名參戰人選是陳定南教育基金會董事蔡惠玉，她在國外經商有成，長年熱心公益，2023年前立委陳歐珀涉案退出立委選舉時，她曾爭取徵召提名選立委，但最後由陳俊宇參戰。邱嘉進證實，蔡惠玉也是口袋名單，尤其蔡具有國際觀視野，推動國際觀光及城市交流具有正面效益。

韓瑩是行政院政委陳金德的外甥女，陳金德認為，民進黨重視世代交替，鼓勵年輕人參選，爭取新血是長遠方向；宜蘭市是民進黨重要的艱困選區，37歲韓瑩擁有多年媒體經驗，2024年7月接任民進黨發言人，行事作風穩健，契合年輕化選戰布局與未來規劃，不過最後還是要看她的個人意願。

據了解，韓瑩與蔡惠玉都是溪南的蘇澳鎮人，韓瑩長大後隨家人住外縣市，蔡惠玉之前長住英國，兩人都缺乏在地經營，若投入溪北的鄉鎮市選區，容易遭批評，民進黨原則仍以有意願的在地人優先。縣黨部預計元宵節前後召開選對會討論，確定人選方向後再報到黨中央，展開後序提名作業。