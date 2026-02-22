魏嘉賢宣布投入花蓮縣長選戰 要打造「看得見的未來」

花蓮縣議員魏嘉賢過去1年多開始在各大路口掛看板，參選縣長意願明顯，今天魏嘉賢趁著開市，向大家說明「我會投入年底的花蓮縣長選舉」，更表示現在的花蓮正站在關鍵路口，會持續讓政見被鄉親看到，用經驗與行動為花蓮打造看得見的未來。

魏嘉賢受訪表示，今天是大年初六開市吉日，又是2月22日，象徵比「YA」的勝利手勢，正式跟大家說明參選年底花蓮縣長的意願，未來會有更多政見向鄉親說明，事實上很多想法之前都有透過社群貼文、新聞稿表明，也很早就開始跑基層，在這當中也收到很多鄉親鼓勵與支持。

過去魏嘉賢都在花蓮市擔任市長與民意代表，在中南區需要加強的部分，他說，除了持續走訪讓鄉親看見之外，比較需要改善的地方就是要留住年輕人，促進地方發展，長輩社福醫療也很重要，會繼續努力。

魏嘉賢今天在臉書發布影片，表示過去不論是面對2018花蓮大地震，還是近期的幾次重大災害，都選擇和大家站在最前線，在危機時刻能穩住陣腳、安定人心，是首長無可懈怠的責任。現在的花蓮面對高齡化長照的需求、閒置空間的活化，以及整體觀光，所有的資源盤點與振興都必須重新審視，把支持青年、照顧長輩與弱勢放在第一位。

魏嘉賢指出，自己不說漂亮的空話，只想用過去累積的經驗，以及務實的行動，為花蓮描繪看得到的未來，這不是個人的選戰，而是我們團結在一起共同改變的起點。

另外，關於還有其他潛在縣長參選人，包括議長張峻、吉安鄉長游淑貞，魏嘉賢說「把最好的自己給大家看，相信鄉親會做出最好的選擇」，選舉對自己來說不是爭奪權力，而是守護家鄉的承諾。