備戰2026嘉義市長 柯文哲張啓楷翁壽良同框展現合作氛圍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
柯文哲發放紅包民眾排隊領取，也索取簽名。記者李宗祐／攝影
備戰2026嘉義市長選戰，藍白整合進度受到各界關注。民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同已獲提名的前立委張啓楷，前往嘉義大天宮參拜並發放紅包，國民黨市長參選人醫師翁壽良也現身同框。柯文哲表示，嘉義市藍白一定會整合，最後會合成一個競選團隊，這沒有問題，相關過程正在進行中。

2026九合一選舉

各政黨逐步展開2026布局，民眾黨率先由張啓楷出戰嘉義市，國民黨人選則尚未正式定案。柯文哲受訪時表示，整合事宜其實應由黨主席黃國昌發布，但雙方都有持續在進行。他表示，在嘉義市，藍白一定會整合，最後也會合成一個競選團隊，所以這沒有問題，過程都正在進行，今天來嘉義也是來處理相關事情。

張啓楷表示，嘉義市一定會達成藍白合，目標是最後推出一名能勝選的候選人。他提到，嘉義市是藍白合作的示範區，雙方保持良好互動。

現場與民眾黨團隊同框的翁壽良表示，感謝民眾黨邀請，歡迎柯文哲來到嘉義為鄉親打拚。針對藍白整合議題，翁壽良表示，這部分交由黨中央進行協調，他稱讚張啓楷是一位專業的立法委員，但強調自己也會全力以赴爭取支持。

大天宮參拜行程吸引不少支持者到場，柯文哲與張啓楷逐一發放紅包，翁壽良也到場參與，展現出地方選舉藍白合作的氛圍。目前雙方對整合具備高度共識，後續將視兩黨中央協商結果，決定最終合作模式與人選。

民眾黨前主席柯文哲（左二）今天前往嘉義大天宮參拜並發放紅包，國民黨市長參選人醫師翁壽良（右一）也現身同框。記者李宗祐／攝影
柯文哲（中）由獲提名的嘉義市長參選人張啓楷（左二）陪同發放紅包，吸引不少民眾排隊領取。記者李宗祐／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左三）、嘉義市長參選人張啓楷（左二）與國民黨市長參選人醫師翁壽良（右二）今天在大天宮同框握手，雙方對藍白整合表達高度共識。記者李宗祐／攝影
柯文哲於嘉義市大天宮發放紅包，吸引民眾排隊領取。記者李宗祐／攝影
柯文哲（左二）由獲提名的嘉義市長參選人張啓楷（左）陪同發放紅包，吸引不少民眾排隊領取。記者李宗祐／攝影
藍白合 嘉義 柯文哲 張啓楷

