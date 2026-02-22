備戰2026嘉義市長 柯文哲張啓楷翁壽良同框展現合作氛圍

備戰2026嘉義市長選戰，藍白整合進度受到各界關注。民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同已獲提名的前立委張啓楷，前往嘉義大天宮參拜並發放紅包，國民黨市長參選人醫師翁壽良也現身同框。柯文哲表示，嘉義市藍白一定會整合，最後會合成一個競選團隊，這沒有問題，相關過程正在進行中。

各政黨逐步展開2026布局，民眾黨率先由張啓楷出戰嘉義市，國民黨人選則尚未正式定案。柯文哲受訪時表示，整合事宜其實應由黨主席黃國昌發布，但雙方都有持續在進行。他表示，在嘉義市，藍白一定會整合，最後也會合成一個競選團隊，所以這沒有問題，過程都正在進行，今天來嘉義也是來處理相關事情。

張啓楷表示，嘉義市一定會達成藍白合，目標是最後推出一名能勝選的候選人。他提到，嘉義市是藍白合作的示範區，雙方保持良好互動。

現場與民眾黨團隊同框的翁壽良表示，感謝民眾黨邀請，歡迎柯文哲來到嘉義為鄉親打拚。針對藍白整合議題，翁壽良表示，這部分交由黨中央進行協調，他稱讚張啓楷是一位專業的立法委員，但強調自己也會全力以赴爭取支持。