迎戰李四川 蘇巧慧秀捷運爭取政績

民進黨新北市長參選人蘇巧慧過年期間造訪30間廟宇火力全開，今天她再在社群上推出新一集「會做事，事做對」政績影片，講述她推動新北捷運三鶯線、土城樹林線的努力，全力秀出政績，迎戰藍白對手。

蘇巧慧表示，她在2018年成功爭取行政院核定總經費555億的土城樹林捷運計畫，而後受COVID-19疫情衝擊，樹林段（CQ890）工程流標多次，她也持續關心、協調，讓該段工程以及土城地下段（CQ880A）相繼於2022年以及2024年正式決標動工。

蘇巧慧指出，因應原物料價格上漲，當新北市政府再針對土城高架段工程（CQ880B）提出追加預算的需要，她當面要求行政院加速核定捷運土城樹林線的財務修正計畫，讓行政院在2025年10月底正式核定財務修正計畫，在同年年底迎來全線動工。目前樹林段的第一跨預鑄梁已於過年前順利吊掛，讓樹林捷運正式進入「上部結構」施工階段，每天都會收到鄉親拍照向她回報工程進度，期盼捷運土城樹林線能努力朝2031年完工的目標前進。

蘇巧慧說，全長14.29公里，總經費502億元的捷運三鶯線，也在她爭取下納入中央前瞻基礎建設計畫，並大力補助，才能就此打通鶯歌、三峽到土城頂埔的交通動脈，目前進度已突破九成，她非常期盼今年能順利通車。

蘇巧慧指出，鶯歌緊鄰桃園八德，為了進一步串連新北和桃園的交通路網，她積極和中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，行政院也於2025年8月正式核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計畫總經費160.57億元，並由中央補助91.24億元，串聯新北捷運三鶯線和桃園捷運綠線，提升兩區捷運路網。

為配合捷運土城樹林線，以及三鶯線施作需要，她從2020年開始協調台電、捷運局還有樹林、鶯歌區公所，經過多次現地會勘，將兩條捷運線週邊的特高壓電桿地下化，解決居民疑慮，也讓捷運墩柱有空間可豎立，她期待捷運開通後，可以提供給民眾更安全、便利的行人空間。

蘇巧慧表示，她非常感謝從蔡英文前總統到賴清德總統，以及歷任行政院長的支持，才能讓新北交通越來越便利，如今距離三鶯線完工通車，僅剩下最後一哩路，她會繼續緊盯工程進度，加速實現新北交通藍圖。