李四川合體江啟臣 黃國昌：一步一腳印拚支持

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
黃國昌表示，與國民黨方面保持良好溝通，盼新北選戰成為政黨合作典範。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌今前往蘆洲保和宮繼續拜廟行程，談及藍白合議題時表示，他的立場始終如一，台灣民眾黨有誠意與善意，盼以最好的方式挑選最強團隊，為新北市民帶來最佳助力。

黃國昌指出，當初與國民黨主席鄭麗文共同召開記者會時所做的宣示，到現在「一個字都沒有改變」。這段時間不論與鄭麗文或國民黨新北市長人選李四川，都保持良好溝通。他期許此次選舉能成為政黨合作的典範，強調不同觀點可以理性討論、求同存異，而非淪為叫囂與謾罵。

針對李四川近日與立法院副院長江啟臣合體跑行程，黃國昌表示，民眾黨的選戰策略始終一致，「一步一腳印、紮實前進」，負責任提出各項政見，爭取市民支持。他透露，目前新北29區中已有17區成立後援會，志工正積極協助宣傳與拉票。

黃國昌也提到，與市議員候選人的結合是重要環節，並點名三蘆議員參選人陳彥廷所設立的政見網站，強調不必等到當選才開始做事。例如陳彥廷提出的「電費健檢」方案，只要準備完成，便會大規模推動，希望在選舉過程中以實際行動展現努力與專業。

至於藍白何時正式見面討論，黃國昌笑稱「其實常常在見面，只是你們不知道而已」，未進一步說明具體時間表。

