新年合體李四川 江啟臣：盼台中、新北未來密切合作

立法院副院長江啟臣今天在台北市副市長李四川陪同下，前往「娘家」新北市新店區的太平宮參拜祈福，被問到在新北市長侯友宜協調下藍營順利產生新北市長人選「會不會羨慕？」江表示，樂見新北黨內整合，相信當中央有整體規畫，未來新北跟台中會「北中聯手、幸福相守」，李不僅是最強副市長也會是最強市長「我的娘家未來就交給他了。」

江啟臣說，新北市是他的娘家，很樂見新北市在黨內整合，未來藍白整合相信也都會非常的順利，其他縣市也一樣，不過這部分還是有勞黨中央，相信黨中央有他整體規畫。

江啟臣說，最重要的是未來新北跟台中「北中聯手、幸福相守」，尤其川伯有這麼多實務經驗，做過新北、高雄、台北的副市長，是最強副市長，未來相信是最強市長，新北市的未來就交給他了。

江啟臣也說，新北市在川伯建設的硬實力下，一定不是只有燈亮、路平、水溝通，會透過他的槌子，一槌、一槌敲出未來新北的幸福跟光榮。

江啟臣說，台中未來希望跟新北能有更多合作，新北人口是第一大，台中是第二大，兩個城市加起來700多萬人，超過全台灣將近快三分之一，所以兩個城市未來的密切合作是相當重要的，他如果有機會代表台中，跟新北的娘家密切合作「這是我的願望，也希望能夠很快的來實現」。