快訊

風獅爺顯靈？金門男高喊「風獅爺保佑我中大獎」下秒刮出百萬獎

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

柯文哲談台中市長選舉藍白合條件 何欣純這樣回應

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中即時報導
對於民進黨前主席柯文哲談台中市長的藍白合，民進黨市長參選人何欣純上午對此表示「無從評論」。記者黃寅／攝影
對於民進黨前主席柯文哲談台中市長的藍白合，民進黨市長參選人何欣純上午對此表示「無從評論」。記者黃寅／攝影

台中市長選戰升溫，國民黨江、楊之爭預計三月底民調決勝負，兩人春節衝刺。民眾黨前主席柯文哲昨表示，民眾黨在台中市長沒規畫提名，等國民黨整合完成，再來討論藍白合作。民進黨市長參選人何欣純上午對此表示「無從評論」。

2026九合一選舉

她說，選舉還有很長的一段時間，每個政黨都有自己的安排，我們無從評論。台中市民關心的是台中市未來如何發展、要走向什麼樣的方向、市民的福祉跟安全如何被照顧到，這才是台中市民所關心的。

何欣純過年期間有賴總統、卓揆等大咖加持，令藍營基層焦慮。柯文哲昨與民眾黨台中市議員參選人走春，鎖定太平、北屯、豐原、西屯等人口密集區，力拚三席以上議員席次。

針對台中市長選戰，柯表示白營目前沒有提名規畫，既然國民黨已經訂出民調與提名的期程，民眾黨會等藍營整合完畢，再討論藍白合要怎麼做。柯昨中午到豐原時，也與前台中縣長廖了以合體。

民眾黨 藍白合 何欣純 柯文哲

延伸閱讀

美對台關稅15% 蔡其昌、何欣純喊話：立院不分朝野應盡速通過

初五強攻台中4大選區 柯文哲同框蔡壁如挺小草女神：西屯需要換新人

2026大選台中藍白合？柯文哲今合體廖了以 等藍營整合完再談

國運籤撥亂反正 柯文哲批民進黨大罷免製造分裂「政府不要帶頭亂」

相關新聞

綠、白對手積極布局 李四川：我的對手是我自己

將代表國民黨角逐新北市長的台北市副市長李四川，今天陪同立法院副院長江啟臣到新店太平宮拜廟發福袋，李四川被問到對手綠營蘇巧...

新年合體李四川 江啟臣：盼台中、新北未來密切合作

立法院副院長江啟臣今天在台北市副市長李四川陪同下，前往「娘家」新北市新店區的太平宮參拜祈福，被問到在新北市長侯友宜協調下...

柯文哲談台中市長選舉藍白合條件 何欣純這樣回應

台中市長選戰升溫，國民黨江、楊之爭預計三月底民調決勝負，兩人春節衝刺。民眾黨前主席柯文哲昨表示，民眾黨在台中市長沒規畫提...

首度到北市深藍票倉助陣綠營初選新人 王義川直呼挑戰非常大

民進黨北市大安文山區議員初選老將新秀「6搶4」，參選新人徐嶔煌今天大年初六到景美市場掃街拜票，首度邀請綠委王義川到深藍選...

陳彥廷首露面略顯緊張 合體黃國昌三蘆拜廟開啟陸戰

民眾黨主席黃國昌今繼續展開「萬眾同欣 新春新北參拜祈福：蘆洲、三重」行程，首度與三蘆地區議員初選勝出的陳彥廷合體參拜、發...

拚連任桃市長！張善政傳組幕僚團隊 綠人選仍未決

二○二六縣市長選舉，國民黨桃園市長張善政表態爭取連任，傳幕僚團隊逐漸組成，將延續「挺善良」口號，靠政績說話；民進黨方面，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。