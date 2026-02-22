柯文哲談台中市長選舉藍白合條件 何欣純這樣回應

台中市長選戰升溫，國民黨江、楊之爭預計三月底民調決勝負，兩人春節衝刺。民眾黨前主席柯文哲昨表示，民眾黨在台中市長沒規畫提名，等國民黨整合完成，再來討論藍白合作。民進黨市長參選人何欣純上午對此表示「無從評論」。

她說，選舉還有很長的一段時間，每個政黨都有自己的安排，我們無從評論。台中市民關心的是台中市未來如何發展、要走向什麼樣的方向、市民的福祉跟安全如何被照顧到，這才是台中市民所關心的。

何欣純過年期間有賴總統、卓揆等大咖加持，令藍營基層焦慮。柯文哲昨與民眾黨台中市議員參選人走春，鎖定太平、北屯、豐原、西屯等人口密集區，力拚三席以上議員席次。

針對台中市長選戰，柯表示白營目前沒有提名規畫，既然國民黨已經訂出民調與提名的期程，民眾黨會等藍營整合完畢，再討論藍白合要怎麼做。柯昨中午到豐原時，也與前台中縣長廖了以合體。