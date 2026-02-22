首度到北市深藍票倉助陣綠營初選新人 王義川直呼挑戰非常大

民進黨北市大安文山區議員初選老將新秀「6搶4」，參選新人徐嶔煌今天大年初六到景美市場掃街拜票，首度邀請綠委王義川到深藍選區助陣。深知當地選民結構的王義川笑說，今天對他是非常大的挑戰，徐嶔煌加碼爆料昔日同窗、市長蔣萬安都帶老婆來景美夜市。

徐嶔煌分享，他宣布參選以來，大安文山區的市場走了不只一圈。自己與王義川互動這麼久，特別邀請王義川來陪走，王非常阿莎力，二話不說就答應，徐直呼「找來陪走的人中，王義川是不可或缺的一位。」

徐嶔煌說，景美市場的白天是市場、晚上為夜市，他直呼對景美市場「超級熟」，因為就讀政大外交系時，很常到景美夜市，也會在菜市場吃冰、吃米粉湯。至於台北市長蔣萬安是大學同窗，徐嶔煌透露，蔣萬安都跟他老婆來景美夜市，不是跟他來，他希望這不只是自己大學回憶，以後也是王義川幫輔選的回憶。

王義川說，這次大安文山區要選的人非常多，也有他的好朋友，加上徐嶔煌。北市確實需要懂經濟、財政、國際局勢的專家，畢竟台北市台灣首都，需要像徐嶔煌這樣的人才，也因北市議會目前還沒有懂國際經濟、國際政治、財經的市議員，所以他這次特別深入到大安文山區。

「對我來說，今天是非常大的挑戰啦！」王義川笑說，他過去住在新北新店，所以知道大安文山區的選民結構，今天趁大年初六來菜市場，希望大安文山的好朋友能讓徐嶔煌初選過關。