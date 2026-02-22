綠、白對手積極布局 李四川：我的對手是我自己

將代表國民黨角逐新北市長的台北市副市長李四川，今天陪同立法院副院長江啟臣到新店太平宮拜廟發福袋，李四川被問到對手綠營蘇巧慧、白營黃國昌已積極陸、空戰齊發時表示，他的對手應該都不是這兩個人「我的對手是我自己」，怎麼樣給新北市最好的建設，還有讓人民能夠安居樂業，這個才是最重要的。

李四川今天受「新北女婿」江啟臣之邀，一起到新店太平宮參拜與發福袋，是他今年新年第一個「公開行程」。

被問到今年過年比較低調，李四川說，他除除夕去家附近板橋土地公廟發紅包，其實他初一也去了板橋慈惠宮、接雲寺，還有深丘土地公廟，他歷年來大概都跟太太一起，昨天也到台北龍山寺。

李四川說，江副院長說要回娘家，他自己住在新北，當然要盡地主之誼，所以今天就到新店來，他也強調，新店的鄉親對他以前相當支持，也利用這個機會，來跟新店鄉親拜個晚年。

對於請辭台北市副市長進度，李四川說，請辭已經跟蔣萬安市長都報告過，那原則上就看市長怎麼核定，他就怎麼樣來處理。

黃國昌日前受訪提到過年有與李通過電話，李四川說，過年黃傳了簡訊給他拜年，他也打電話跟黃拜年，原則有關藍白合的事情，還是交由黨部來處理。

由於對手以陸戰空戰齊發，被問到會不會擔心起步太晚與後續選戰規畫？李四川說，他的對手應該都不是這兩個人，他的對手是自己，怎麼樣提供給新北市最好的建設，還有讓人民能夠安居樂業這個才是最重要的。