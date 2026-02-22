陳彥廷首露面略顯緊張 合體黃國昌三蘆拜廟開啟陸戰

民眾黨主席黃國昌今繼續展開「萬眾同欣 新春新北參拜祈福：蘆洲、三重」行程，首度與三蘆地區議員初選勝出的陳彥廷合體參拜、發送福袋，象徵三蘆選戰正式啟動。黃國昌強調，陳彥廷經黨內民主程序勝出，就是民眾黨在三蘆推出的正式候選人，「全黨上下都會成為他最強力的後盾」。

陳彥廷在黨內初選中擊敗黃國昌「四大金釵」之一周曉芸，近日也開設臉書粉專並上架政見網站。黃國昌表示，陳彥廷畢業於台大光電所，具備15年產業服務經驗，獲提名後迅速架設網站，以工程師思維與科技工具，提出從食衣住行各面向切入的在地解方，是「令人期待的新人」。他也形容陳彥廷純真、樸實，能將工程專業帶入地方生活，改善市民生活品質。

首度公開露面的陳彥廷面對媒體時略顯緊張，聲音偏小、語氣保守，目光多半避開鏡頭。他坦言「滿緊張的」，但會盡量以平常心面對。談及未來陸戰布局，他表示，將在三重尋找競選辦公室，也會詢問過往同學是否願意加入團隊。至於是否與黃國昌推出合體看板，他回應仍須由黨部安排。

對於是否持續家樂福工作，陳彥廷說，目前仍在年假期間，之後將與公司主管商量，看是否能在時間安排上調整，以配合選舉行程。他提到，在賣場工作讓他貼近一般市民的真實心聲，相關政見仍在規畫中，希望提出讓市民信任的構想。