快訊

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

陳彥廷首露面略顯緊張 合體黃國昌三蘆拜廟開啟陸戰

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷（右二）首度公開露面，與黨主席黃國昌（左一）合體參拜，神情略顯青澀。記者張策／攝影
民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷（右二）首度公開露面，與黨主席黃國昌（左一）合體參拜，神情略顯青澀。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌今繼續展開「萬眾同欣 新春新北參拜祈福：蘆洲、三重」行程，首度與三蘆地區議員初選勝出的陳彥廷合體參拜、發送福袋，象徵三蘆選戰正式啟動。黃國昌強調，陳彥廷經黨內民主程序勝出，就是民眾黨在三蘆推出的正式候選人，「全黨上下都會成為他最強力的後盾」。

2026九合一選舉

陳彥廷在黨內初選中擊敗黃國昌「四大金釵」之一周曉芸，近日也開設臉書粉專並上架政見網站。黃國昌表示，陳彥廷畢業於台大光電所，具備15年產業服務經驗，獲提名後迅速架設網站，以工程師思維與科技工具，提出從食衣住行各面向切入的在地解方，是「令人期待的新人」。他也形容陳彥廷純真、樸實，能將工程專業帶入地方生活，改善市民生活品質。

首度公開露面的陳彥廷面對媒體時略顯緊張，聲音偏小、語氣保守，目光多半避開鏡頭。他坦言「滿緊張的」，但會盡量以平常心面對。談及未來陸戰布局，他表示，將在三重尋找競選辦公室，也會詢問過往同學是否願意加入團隊。至於是否與黃國昌推出合體看板，他回應仍須由黨部安排。

對於是否持續家樂福工作，陳彥廷說，目前仍在年假期間，之後將與公司主管商量，看是否能在時間安排上調整，以配合選舉行程。他提到，在賣場工作讓他貼近一般市民的真實心聲，相關政見仍在規畫中，希望提出讓市民信任的構想。

黃國昌並透露，陳彥廷提出的「電費健檢」等政策構想，未必等到當選後才推動，只要準備與規劃完成，就會率先展開行動，「不用等到當選才開始做事情」，希望以實際作為展現專業與執行力。

民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷首度公開露面，與黨主席黃國昌合體參拜，神情略顯青澀。記者張策／攝影
民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷首度公開露面，與黨主席黃國昌合體參拜，神情略顯青澀。記者張策／攝影
民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷首度公開露面，與黨主席黃國昌合體參拜，神情略顯青澀。記者張策／攝影
民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷首度公開露面，與黨主席黃國昌合體參拜，神情略顯青澀。記者張策／攝影

黃國昌 政見 三重 民眾黨

延伸閱讀

黃國昌走春遇民眾嗆聲 蘇巧慧：每人有自己節奏、大家一起讓新北更好

新北市長選戰年後啟動藍白合 黃國昌：政見會按部就班推出

新春拜年多次遭連嗆聲 黃國昌嘆民進黨大罷免撕裂台灣

美最高法院裁決川普課徵關稅違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判

相關新聞

陳彥廷首露面略顯緊張 合體黃國昌三蘆拜廟開啟陸戰

民眾黨主席黃國昌今繼續展開「萬眾同欣 新春新北參拜祈福：蘆洲、三重」行程，首度與三蘆地區議員初選勝出的陳彥廷合體參拜、發...

拚連任桃市長！張善政傳組幕僚團隊 綠人選仍未決

二○二六縣市長選舉，國民黨桃園市長張善政表態爭取連任，傳幕僚團隊逐漸組成，將延續「挺善良」口號，靠政績說話；民進黨方面，...

台中市長選戰！江、楊春節衝刺 柯文哲：等藍整合再談藍白合

台中市長選戰升溫，國民黨江、楊之爭預計三月底民調決勝負，兩人春節衝刺。民眾黨前主席柯文哲昨表示，民眾黨在台中市長沒規畫提...

宜蘭縣長戰藍白合 陳琬惠：雙方高層討論

下屆宜蘭縣長選戰競爭激烈，幾位已表態的擬參選人都利用春節連假期間走訪宮廟、市場衝刺，面對綠營「母雞」早已底定，藍白怎麼合...

新北市長選戰藍白合 國民黨：過完年安排見面討論

國民黨將在春節過後推動新北市長藍白合，民眾黨參選人黃國昌昨表示政見還是會按部就班推出，藍白共同政見持續與國民黨交換意見，...

為市長選戰暖身？李四川明將同框江啟臣 一起到新店發小紅包

新北市長選戰藍營推派台北副市長李四川征戰，國民黨將在春節過後推動藍白合，民眾黨新北市長參選人黃國昌春節期間到處走透透，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。