宜蘭縣長戰藍白合 陳琬惠：雙方高層討論

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）陪同宜蘭縣長參選人陳琬惠（左二）走訪南方澳南天宮，上香參拜祈福。圖／陳琬惠提供
民眾黨創黨主席柯文哲（中）陪同宜蘭縣長參選人陳琬惠（左二）走訪南方澳南天宮，上香參拜祈福。圖／陳琬惠提供

下屆宜蘭縣長選戰競爭激烈，幾位已表態的擬參選人都利用春節連假期間走訪宮廟、市場衝刺，面對綠營「母雞」早已底定，藍白怎麼合各方關注，不過藍營內部尚未整合完成。民眾黨縣長參選人陳琬惠表示，待國民黨民調完成，再由雙方高層討論。

民進黨尋求「藍天變綠地」奪回宜蘭執政權的企圖心強烈，最早確定提名素人律師林國漳參選，人選出爐後，不僅副總統蕭美琴、賴清德總統接連到宜蘭參訪，行政院長卓榮泰也在大年初一鎖定宜蘭，到宜蘭市碧霞宮、礁溪協天廟參拜祈福，發送總統賀歲福袋。

卓榮泰還送上「紅包」，表示鐵路高架化計畫「行政院原則上完全同意這個案子」；也不忘力薦身旁的黨提名縣長參選人林國漳是「十項全能的人才」。

除了綠營府院大咖頻頻造訪，民眾黨創黨主席柯文哲廿日專程到宜蘭，陪同黨籍縣長參選人陳琬惠走訪宮廟上香祈福，連袂拜訪地方產業界大老，聽取民意，為陳琬惠造勢。

相較綠白大動作，國民黨則因議長張勝德及立委吳宗憲都爭取黨內提名，縣黨部、黨中央兩度協調不成，決定在這個月底前以全民調決定人選，採取「先藍藍合，後藍白合」的戰略。

雙方陣營這段時間「兄弟爬山、各自努力」，分別舉辦宣講會、問政懇託會全縣走透透，但過年前合體到夜市掃街，春節期間也一同拜廟，避免讓外界覺得初選傷和氣。

藍營人選預計這個月底確定，藍白合將怎麼合？陳琬惠昨天說，待國民黨完成民調，雙方高層再討論，她相信會有一套整合的機制。

