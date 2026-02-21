新北市長選戰藍白合 國民黨：過完年安排見面討論

國民黨將在春節過後推動新北市長藍白合，民眾黨參選人黃國昌昨表示政見還是會按部就班推出，藍白共同政見持續與國民黨交換意見，大部分已底定，會挑適當的時間點報告。國民黨回應，過完年將安排時間見面討論，時間到就會公布結果。 民進黨參選人蘇巧慧說，她自有節奏，將長跑當短跑衝，陸戰、空戰齊發，昨發布第三部選舉影片。

藍營將推台北副市長李四川參選新北市長，春節前他表示不排斥與黃國昌以民調決定；黃則說若李出線，他不會當副手。黃國昌昨到中和烘爐地參拜受訪表示，他的政見還是會按部就班推出，本周也會有新的政見發表會。

黃國昌說，藍白共同政見大部分已底定， 會再挑一個雙方認為適當的時間點再向台灣社會報告。

國民黨秘書長李乾龍對此表示，黨部相關成員在過年前就已與民眾黨密切聯繫，過完年會安排時間見面及討論，時間到了就會公布藍白合的結果。

李四川今將與立法院副院長江啟臣在新店太平宮發送小紅包，展開暖身。他說，趁春節年假前往，至於藍白合部分交由黨部溝通，他遵照黨部協調、安排；對月底請辭倒數計時，屆時交由市長蔣萬安核定。

針對藍白規畫，民進黨參選人立委蘇巧慧表示，選舉就是一場馬拉松，每個人都有自己的配速。她的節奏就是長跑當成短跑衝，也會陸戰、空戰齊發，希望能夠透過更多的方式，讓新北市民認識、肯定自己，能夠獲得大家的支持。

蘇巧慧昨推出「會做事、事做對」系列影片第三部是有關「填河造陸」，她說，要用創新的方法，不但整治大漢溪，而且加固堤防，甚至開通大漢溪堤外便道，讓三重到鶯歌只要卅分鐘，就能夠有快速平穩的道路直接到達。

面對新北市長選舉，黃國昌（中）昨表示本周還是會推出新的政見發表會。記者林媛玲／攝影