為市長選戰暖身？李四川明將同框江啟臣 一起到新店發小紅包

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
代表國民黨征戰新北市長的李四川將首度公開為市長選戰暖身，明天將與江啟臣到新店太平宮發送小紅包。圖／翻攝網頁畫面
新北市長選戰藍營推派台北副市長李四川征戰，國民黨將在春節過後推動藍白合民眾黨新北市長參選人黃國昌春節期間到處走透透，他今天表示，下周還是會繼續推出新的政見。李四川過年期間僅在大年初一低調在板橋後埔土地公廟發送一千多個小紅包，明天上午則要和立法院副院長江啟臣，以及同黨新店市議員陪同下參拜宮廟及發送小紅包，等同為市長選戰暖身。

2026九合一選舉

國民黨新北市議員劉哲彰今在臉書發文指，明天初六是開工日，副院長江啟臣與台北市副市長李四川一同到新店太平宮向神明祈求新的一年平安順遂、風調雨順，並將在現場發送發財金。

李四川表示，因江啟臣副院長熱情邀他去新店發送小紅包，他趁春節年假時間前往，他目前尚未請辭台北市的工作，只能利用假日跑些行程，至於藍白合部分還是交由黨部去溝通。

針對國民黨將在春節過後推動藍白合，黃國昌今表示，他的政見還是會按部就班推出，下周也會有新的政見發表會，且他與國民黨會持續交換意見，事實上大部分已經底定，會再挑一個雙方認為適當的時間點報告。

國民黨秘書長李乾龍說，黨部相關成員在過年前就已與民眾黨密切聯繫，過完年會安排時間見面及討論，時間到了就會公布藍白合的結果。

藍白合 國民黨 李四川 江啟臣 民眾黨 黃國昌

相關新聞

為市長選戰暖身？李四川明將同框江啟臣 一起到新店發小紅包

新北市長選戰藍營推派台北副市長李四川征戰，國民黨將在春節過後推動藍白合，民眾黨新北市長參選人黃國昌春節期間到處走透透，他...

初五強攻台中4大選區 柯文哲同框蔡壁如挺小草女神：西屯需要換新人

大年初五「開工」，民眾黨前主席柯文哲今率眾狂掃台中4大選區、5宮廟參香祈福，強力輔選，為2026地方選戰暖身，吸引民眾排...

2026大選台中藍白合？柯文哲今合體廖了以 等藍營整合完再談

柯文哲今天中午來到后豐區的慈濟宮進香參拜，由於是民眾黨立法委員陳清龍的大本營，陳目前身兼台中市黨部主委，今天與台中市議員...

彰化又有鄉長宣布換服務跑道 累計8名鄉鎮市長將參選下屆縣議員

彰化縣很多民意代表把春節結束當作2026選舉起跑點，埔鹽鄉長許文萍在個人臉書宣布參選下屆縣議員，成為第八名規畫兩任任期屆...

拜票遇長者暈倒 民進黨南投縣長參選人温世政秒變醫師救人

民進黨南投縣長參選人温世政昨天在草屯鎮敦和宮拜票，一名老翁因天氣炎熱、體力不支而暈倒失去意識。温世政立即以醫師身份介入，...

黃國昌走春遇民眾嗆聲 蘇巧慧：每人有自己節奏、大家一起讓新北更好

過年期間各政治人物走春行程滿滿，但民眾黨主席黃國昌近日拜廟掃街行程都有遇到民眾嗆聲，民進黨新北市長參選人蘇巧慧對此表示，...

