為市長選戰暖身？李四川明將同框江啟臣 一起到新店發小紅包

新北市長選戰藍營推派台北副市長李四川征戰，國民黨將在春節過後推動藍白合，民眾黨新北市長參選人黃國昌春節期間到處走透透，他今天表示，下周還是會繼續推出新的政見。李四川過年期間僅在大年初一低調在板橋後埔土地公廟發送一千多個小紅包，明天上午則要和立法院副院長江啟臣，以及同黨新店市議員陪同下參拜宮廟及發送小紅包，等同為市長選戰暖身。

國民黨新北市議員劉哲彰今在臉書發文指，明天初六是開工日，副院長江啟臣與台北市副市長李四川一同到新店太平宮向神明祈求新的一年平安順遂、風調雨順，並將在現場發送發財金。

李四川表示，因江啟臣副院長熱情邀他去新店發送小紅包，他趁春節年假時間前往，他目前尚未請辭台北市的工作，只能利用假日跑些行程，至於藍白合部分還是交由黨部去溝通。

針對國民黨將在春節過後推動藍白合，黃國昌今表示，他的政見還是會按部就班推出，下周也會有新的政見發表會，且他與國民黨會持續交換意見，事實上大部分已經底定，會再挑一個雙方認為適當的時間點報告。

國民黨秘書長李乾龍說，黨部相關成員在過年前就已與民眾黨密切聯繫，過完年會安排時間見面及討論，時間到了就會公布藍白合的結果。