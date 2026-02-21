初五強攻台中4大選區 柯文哲同框蔡壁如挺小草女神：西屯需要換新人

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）今與前立委蔡璧如（左）同框，參拜西屯區日興宮，並為市議員參選人小草女神劉芩妤（左三）站台。記者趙容萱／攝影
大年初五「開工」，民眾黨前主席柯文哲今率眾狂掃台中4大選區、5宮廟參香祈福，強力輔選，為2026地方選戰暖身，吸引民眾排長龍，爭相合影，人氣爆棚。其中，最後一站與同黨前立委蔡璧如同框，參拜西屯區日興宮，為市議員參選人小草女神劉芩妤站台，對於西屯選戰要對戰「老將」很難拚，柯文哲勉勵劉「所以才需要換新人」為民眾黨打下一席。

政壇重量級人物春節期間接連到台中「走春」，強力輔選，包括賴清德總統、行政院長卓榮泰相繼現身替民進黨台中市長參選人、立委何欣純站台助講，柯文哲選在今天初五「開工」，一口氣狂掃4大選區、5間宮廟，率同黨立院總召陳清龍、市議員江和樹，以及有意參選新秀集體亮相，以「母雞帶小雞」之勢，拉抬選情，展現民眾黨積極搶攻中台灣的企圖心。

柯文哲今天上午首站到太平區太和宮參拜太平媽、第二站到大新坪福德宮，為市議員江和樹及其團隊市議員參選人許書豪、新吉里長參選人唐御軒等人輔選，隨後轉往北屯區芒果樹福德宮，與市議員參選人吳皇昇合體，中午至陳清龍昔日選區豐原慈濟宮，下午赴西屯區日興宮為劉芩妤站台。

柯文哲下午二時在陳清龍、蔡璧如、江和樹，以及劉芩妤等人的陪同下，參拜西屯區日興宮。劉芩妤說，她希望台中能變成宜居、智慧、永續城市，可以發展AI，改善空汙。

劉芩妤告訴柯文哲，市議員西屯選戰很難拚，因為選區五名現任議員都是「老將」；柯文哲說，「所以才需要換新人」。劉芩妤接著說，她希望成為唯一新人，為民眾黨打下一席。柯文哲答，「應該的」，並說，不要只有鼓掌，要幫忙。

民眾黨前主席柯文哲今參拜西屯區日興宮，吸引民眾排長龍，爭相合影，人氣爆棚。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲今參拜西屯區日興宮，吸引民眾排長龍，爭相合影，人氣爆棚。記者趙容萱／攝影

