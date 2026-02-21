2026大選台中藍白合？柯文哲今合體廖了以 等藍營整合完再談

柯文哲今天中午來到后豐區的慈濟宮進香參拜，由於是民眾黨立法委員陳清龍的大本營，陳目前身兼台中市黨部主委，今天與台中市議員江和樹、有意參選市議員的小雞許書豪、吳皇昇、連小華、劉芩妤等人，分別前往太平、北屯、豐原、西屯區向民拜年，面對年底台中市長選戰，柯文哲受訪時表示，「等國民黨整合完畢，我們再來討論藍白怎麼合作」，但也表態白營目前沒有推人選的計畫。

柯文哲為了民眾黨能夠如願在台中市力拚3席市議員，同時有意創建台中市議會黨部，全天以實際行動率小雞狂奔台中4區進香拜年，其中中午來到豐原慈濟宮一站時，更與國民黨台中紅派大老、前總府秘書長廖了以全程合體，強調藍白合的可能性。

柯文哲中午來到豐原後，在向在場眾香客，祝福新的一年身體健康、萬事如意，並發放錢母、幸運小物、200個姆明 Moomin元宵小提燈；不過發放不到30分鐘就被領取一空，柯文哲僅能進入廟內休息，陳清龍再指派同仁加碼金幣巧克力，交由連小華持續向民眾拜年。

柯文哲原本行程計畫要去廟東夜市吃中餐，由於今天年節期間，遊客求神拜廟的人潮過於擁擠，嘗美食的心願差點未能完成，只能由慈濟宮廟方安排肉圓及著名的廟東清水排骨麵，讓柯文哲與廖了以簡單飽腹後，繼續前往下一個行程。