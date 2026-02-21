快訊

彰化又有鄉長宣布換服務跑道 累計8名鄉鎮市長將參選下屆縣議員

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉長許文萍的時事感很強，馬年春節到畜牧場跟馬合影。圖轉載自許文萍臉書
彰化縣埔鹽鄉長許文萍的時事感很強，馬年春節到畜牧場跟馬合影。圖轉載自許文萍臉書

彰化縣很多民意代表把春節結束當作2026選舉起跑點，埔鹽鄉長許文萍在個人臉書宣布參選下屆縣議員，成為第八名規畫兩任任期屆滿後轉換跑道繼續服務的鄉鎮市長，另外7人，北彰化就占6人，分別在彰化區、鹿港區，下屆縣議員競爭激烈不言可喻。

2026九合一選舉

春節之前已浮出檯面或表態參選下屆縣議員的鄉鎮市長有7人，埔鹽鄉長許文萍在臉書PO自製圖卡「第五選區縣議員參選人」，她表示，鄉長二任期滿，即將轉戰第5選區縣議員選舉，她八年任內對埔鹽鄉內建設，有用心、會落實執行，相信鄉親都看在眼裡，轉任民代後將擴大埔鹽、埔心、溪湖三鄉鎮服務，爭取資源，為提昇生活圈建設與服務，繼續努力。

南彰化17名鄉鎮市長，二林鎮長蔡詩傑、埤頭鄉長杜懿彩、竹塘鄉長蔡碩任、溪州鄉長江淑芬、二水鄉長蘇界欽都將兩任屆滿，杜懿彩對外表明將參選下屆縣議員，同鄉的縣議員吳錦潭肯定的說要參選下屆鄉長，另外4名鄉長之中的蔡碩任明確「要好好休息」，江淑芬要輔佐兒子劉侑信參選下屆鄉長，蘇界欽動向不明，蔡詩傑說「目前沒這個想法。」

北彰化9鄉鎮市，除了和美區3名鄉鎮長或尋求連任或暫不表態，彰化區、鹿港區各3名鄉鎮市長兩任屆滿都要參選下屆縣議員，但這兩區縣議員要轉戰地方首長的卻屈指可數，北彰化的縣議員選舉競爭激烈度將遠勝南彰化。

鄉長 議員

